ETFs: Kauffreude bleibt

Von auf der Stelle tretenden Kursen lässt sich niemand abschrecken, Käufe dominieren. Auch Nasdaq-ETFs kommen gut an – trotz oder gerade wegen der Neugewichtungen im Index.

25. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seitwärtsbewegung am Markt vor den Notenbankentscheidungen diese Woche, und dann noch die Sommerpause – im ETF-Handel geht es derzeit gemächlich zu. „Es war eine ruhige Woche“, berichtet Frank Mohr von der Société Générale. „Die Käufe überwiegen aber weiter deutlich.“ Auch Fabian Wörndl von Lang & Schwarz sieht vor allem Zuflüsse in ETFs, speziell in MSCI World- und S&P 500-Tracker. Der DAX pendelt seit Mitte des Monats um 16.100 Punkte, am Dienstagmittag sind es 16.200 Punkte.

„Magnificent 7“ im Nasdaq ausgebremst

Ein großes Thema ist die Nasdaq-Neugewichtung. Der US-Börsenbetreiber Nasdaq hat die Gewichtungen einzelner Titel im Nasdaq 100 gekappt, mit Gültigkeit ab dem gestrigen Montag. Hintergrund ist der starke Kursanstieg der „Magnificent 7“, also der Tech-Werte Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla und Nvidia. Die machten Anfang Juli 58 Prozent am Index aus, seit gestern sind es maximal 44 Prozent. Zum Indexanstieg von 39 Prozent im ersten Halbjahr sollen die „Magnificent 7“ über 30 Prozentpunkte beigetragen haben. Die Neugewichtung war die erste ihrer Art und soll verhindern, dass Fondsmanager gegen eine Diversifizierungsregel der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC verstoßen.

Bei der Société Générale schlug sich dies in höheren Umsätzen von Nasdaq-ETFs nieder, mit einem klaren Kaufüberhang. „Vorteil ist die nun bessere Risikostreuung“, bemerkt Mohr. Allerdings erfolge die Indexzusammensetzung nun nicht mehr nach Marktkapitalisierung in reiner Form, zudem werde in ein passives Produkt aktiv eingegriffen. „So mancher klagt auch, dass die besten Titel nun ausgebremst werden.“ Wörndl von Lang & Schwarz sieht im Handel kaum Auswirkungen. „Wirklich bemerkbar hat sich das bei uns nicht gemacht.“

Mohr

Kauflaune hält an

Die höchsten Umsätze weisen ohnehin, wie üblich, MSCI World- und USA-Tracker auf. Mohr berichtet von Zuflüssen in MSCI World-ETFs von iShares und Amundi (IE00B4L5Y983, LU1737652237) sowie S&P 500-Tracker von Invesco und Vanguard (IE00B3YCGJ38, <IE00B3XXRP0>). Gemischt fällt das Bild bei deutschen und europäischen Aktien aus: „Wir sehen vermehrt Käufe von DAX-ETFs“, erklärt Wörndl. Mohr zufolge dominieren hingegen die Abflüsse (DE0005933931). Bei europäischen Aktien sieht er Käufe und Verkäufe.

Tech-Werte: Zuversicht hält an

Im Geschäft mit Branchen-Indexfonds haben Mohr zufolge einmal mehr Technologie-ETFs die Nase vorn, gefolgt von Gesundheits-ETFs. Beliebt ist zum Beispiel der iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552), der mittlerweile über 3 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen hat. Ebenfalls gefragt: der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60), der auf über 2,2 Milliarden Euro kommt. Seit Jahresanfang sind die Kurse um 23 Prozent beziehungsweise 36 Prozent gestiegen, auf Dreijahressicht sind es 11,7 Prozent und 17,9 Prozent im Jahr. Gesundheitsaktien werden hingegen mal gekauft (IE00BJ5JNZ06), mal verkauft (IE00BCHWNW54).

Im Handel mit Anleihen-ETFs dreht sich das meiste weiter um Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte. Besonders beliebt: der iShares EUR Ultrashort Bond (IE00BCRY6557) und der Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800).

Mehr los im Krypto-Handel

Der lebhaftere Handel mit Krypto-ETNs setzt sich unterdessen fort, wie Wörndl feststellt. Eine für die Kryptowährung Ripple günstige – und gegen die Linie der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC laufende – Entscheidung bezüglich des Charakters als Wertpapier hatte den Kurs der Ripple-Kryptowährung XRP vor anderthalb Wochen explodieren lassen. Zuletzt ging es aber wieder abwärts.

Wörndl meldet Käufe und Verkäufe gleichermaßen für den 21Shares Ripple XRP (CH0454664043). Dessen Kurs war von 12 Euro auf in der Spitze auf 21,60 Euro geklettert, aktuell sind es 18 Euro. Viel um geht dem Händler zufolge auch im DDA Physical Bitcoin (DE000A3GK2N1), und zwar auf beiden Seiten. Der Bitcoin-Kurs ist wieder unter 30.000 US-Dollar gefallen, aktuell sind es 29.126 US-Dollar.

