ETFs: Index-Klassiker statt Exoten

Der Lieferstopp russischen Gases hat die Stimmung am ETF-Markt zeitweise belastet. Derzeit sind bei moderaten Umsätzen Aktienindex-Klassiker und Rohstoff-ETCs selektiv gefragt.

6. September 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach den Kursverlusten an den Aktienmärkten seit Mitte August dominieren nun selektive Käufe. Bei Lang & Schwarz wird mehr gekauft als verkauft, berichtet Fabian Wörndl. Die Umsätze seien zwar ferienbedingt weiterhin moderat, doch das ändere sich je nach Nachrichtenlage. „Bei entsprechenden Meldungen sehen wir sprunghafte Umsatzanstiege.“ Grundsätzlich laufe der Handel aber nach wie vor relativ ruhig.

Auch Jan Duisberg von der ICF-Bank bestätigt ein geringes Niveau der Umsätze: „Das Abrutschen der Kurse in den vergangenen Wochen spiegelt sich nicht auf der Umsatzseite wider – wir sehen weder Panik noch große Käufe.“

Nach dem Kursrutsch von zeitweise 400 Punkten im DAX am Montag – ausgelöst durch Sorgen um die Energiepreise hier zu Lande nach dem Lieferstopp von Gas aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 – stabilisiert sich der Markt. Der DAX steht am Mittag bei 12.853 Punkten mit 0,7 Prozent im Plus.

Viel Umsatz bei Index-Klassikern und gehebelten Produkten

Nach Ansicht von Duisberg würden Anleger*innen die aktuellen Niveaus als interessant betrachten und vor allem in Index-Produkte investieren. „Hier sehen wir größere Aktivität“, erklärt der Händler. Umsätze zeigt das Orderbuch vor allem bei deutschen wie globalen Aktienindexprodukten etwa dem Deka DAX UCITS ETF (DE000ETFL011) und dem Deka MSCI World (DE000ETFL508). Auch Wörndl registriert Käufe hauptsächlich bei klassischen globalen Aktien-ETFs wie dem MSCI World (IE00B4L5Y983). „Er ist ungeschlagen der Favorit.“ Darüber hinaus würden gehebelte Produkte gekauft. Besonders hoch sei die Nachfrage nach dem dreifach gehebelten NASDAQ 100 long von WisdomTree (IE00BLRPRL42) und – je nach Marktlage - seinem Short-Pendant (IE00BLRPRJ20), während bei Duisberg vor allem in den DAX gehebelt investiert würde (IE00B8GKPP93). Auch die Volatilität sei im Fokus: „Mit mehr Volatilität am Markt wird auch hier wieder gekauft“, erklärt Wörndl.

Fixed Income: Aktien statt Anleihen

Die Besinnung auf große Aktienindizes gehe nach Einschätzung der Experten zu Lasten der Rentenmarktprodukte. So seien Anleihen-ETFs derzeit kaum gefragt, berichten Duisberg und Wörndl. „Obwohl durch die Energiekrise die wirtschaftlichen Sorgen zunehmen, kann der Rentenmarkt als sicherer Hafen nicht profitieren“, kommentiert Burkhard Fehling von der Commerzbank. Die Inflation und die Leitzinswende würden zu sehr dominieren.

Sektoren: Öl & Gas dominieren

In der Sektorenbetrachtung verlieren exotische Produkte an Zulauf. Eine Ausnahme ist laut Duisberg Wasserstoff: So werde der L&G Hydrogen Economy (IE00BMYDM794) bei regen Umsätzen gekauft. Investments in Gas und Öl dominieren in der Branchenbetrachtung. Gas ist mit dem Ausbleiben der Lieferungen aus Nord Stream 1 noch 23 Prozent teurer als am Freitag. „Deutschland bezieht mittlerweile mehr Gas aus Norwegen“, kommentiert Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Und über die Niederlande und Belgien flösse zudem viel Flüssiggas in die deutschen Speicher, die mittlerweile zu 85 Prozent gefüllt seien.

Anleger*innen setzen dennoch auf diese Rohstoffe und greifen zu: Wörndl berichtet von Käufen vor allem im iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF (IE00B6R51Z18), der auf Monatssicht um 10 Prozent zugelegt hat. Innerhalb eines Jahres verbesserte sich seine Performance um 99 Prozent. Alternativ würden breiter diversifizierte Rohstoff-Lösungen wie der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commoditys ex-Agriculture (<LU0419741177>) gekauft. Seiner größten Position, Erdgas, von gut 9 Prozent folgen auf den Plätzen Investments in Zink, Platin, Kupfer, Palladium und Gold.

Krypto-ETPs profitieren von der Erholung des Marktes

Mehr Nachfrage zeigen die Orderbücher von Lang & Schwarz bei Kryptowährungen. „Hier ist das Interesse deutlich gestiegen“, erklärt Wörndl. „Wir sehen mehr Zuflüsse, obwohl gerade der Bitcoin eher seitwärts läuft.“ Besonders fokussiert seien Marktteilnehmer*innen auf BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin ETN (DE000A27Z304)

6. September 2022.

