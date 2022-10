ETFs: Am liebsten US-Aktien

Die Kehrwende an den Börsen sorgt heute für gute Nachfrage nach Aktien-ETFs. Zuvor war das Bild gemischter, Zuflüsse verzeichneten vor allem US-Titel. Von Unternehmensanleihen wollen die meisten unterdessen nicht viel wissen.



5. Oktober 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Oktober ist da, und schon steigen die Kurse. Der DAX steht am Dienstagmittag bei 12.567 Punkten. Vergangene Woche war der Index noch auf 11.862 Punkten gefallen – den tiefsten Stand seit November 2020. Insgesamt war der September seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat wieder einmal gerecht geworden.

Der jüngste Aufschwung belebt auch den ETF-Handel. „Es ist wieder mehr los, vor allem in den großen Indizes“, erklärt Frank Mohr von der Société Générale. Auch Torben Bendt von Lang & Schwarz berichtet von einem deutlich belebten Handel heute. „Wir sehen viele Käufer, der Optimismus ist wieder da, zumindest für den Moment.“

„Auffällig hohe Nachfrage nach Schweizer Aktien“

Schon die vergangene Handelswoche war Mohr zufolge von einem – wenn auch kleinen – Käuferüberhang geprägt. Einmal mehr entfiel der größte Teil der Umsätze auf US- und weltweit streuende ETFs. „US-Aktien machten 40 Prozent der Umsätze aus, da spielt die Musik.“

Auf den Einkaufslisten stand zum Beispiel der währungsgesicherte Lyxor S&P 500 Daily Hedged to EUR (LU0959211243), aber auch der UBS Factor MSCI USA Low Volatility (IE00BX7RQY03), der sich auf Low Volatility-Aktien aus dem MSCI USA konzentriert. Viel gekauft werde zudem der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). „Auffällig ist außerdem die hohe Nachfrage nach SMI-ETFs, also Schweizer Aktien.“ Offenbar werde versucht, damit ein Stück Sicherheit ins Depot zu bringen.

Bei der Baader Bank dominierten noch die Abgaben. „Im Einklang mit dem leichten Wochenverlust an den Märkten hatten wir rund 25 Prozent mehr Verkäufe“, konkretisiert Holger Heinrich. Viel gehandelt wurden die Schwergewichte iShares Core MSCI World und Vanguard FTSE All-World (<IE00BK5BQT80A2PKXG>). Daneben wiesen aber auch Quality- und Dividenden-Produkte hohe Umsätze auf.

Mohr

Nachhaltigkeit wird nicht vergessen

Laut Heinrich bleiben daneben weltweite sowie europäische ESG-Aktien viel beachtet. Als Beispiele nennt er iShares-ETFs auf den MSCI Europe SRI (IE000CR424L6) und den MSCI World Quality Dividend ESG (IE00BYYHSQ67) sowie Produkte von Amundi auf den MSCI World ESG Universal Select (LU2109786587) und den MSCI World SRI PAB Hedged EUR (LU2249056297).

Rege Umsätze verzeichnen laut Bendt derzeit zudem Volatilitäts-Produkte, etwa der Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll-ETF (LU0832435464) und der WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged-ETN (IE00BLRPRH06). Mit beiden können Anleger*innen in die erwartete Volatilität des S&P 500 Index investieren. „Zuletzt waren es aber mehr Verkäufe.“ Viel um gehe außerdem im WisdomTree Euro Stoxx 50 3x Daily Short (IE00B8JF9153), ebenfalls ein ETN.

Clean Energy-ETF mit Plus von über 8 Prozent

Hohe Nachfrage meldet Bendt daneben für den iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34). Der 5,7 Milliarden US-Dollar schwere ETF hatte sich im September der allgemeinen Marktschwäche nicht entziehen können, kommt seit Jahresanfang aber immer noch auf Plus von 8,5 Prozent.

Ansonsten stehen, was Branchen angeht, Konsumgüter (<IE00B435BG20>), Technologie (LU1834988518) und Gesundheit (LU0533033238) im Fokus, wie Mohr feststellt. Überall überwögen aber die Abgaben. Ebenfalls auf den Abgabeliste: der Invesco Global Buyback Achievers (IE00BLSNMW37). Der bietet Zugang zu Nasdaq-Unternehmen mit Aktienrückkaufprogrammen.

Eher Staats- als Unternehmensanleihen

Im Handel mit Fixed Income-ETFs stehen wieder Staatsanleihen im Vordergrund. „Unternehmensanleihen werden deutlich weniger gehandelt“, bemerkt Mohr. Gekauft würden der iShares USD TIPS EUR Hedged (IE00BDZVH966), der inflationsgebundene US-Anleihen abbildet und währungsgesichert ist, sowie der Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade (LU1681046691). Der gibt die Entwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit hohem Rating wieder.

Setzen auf fallenden Bitcoin

Bei Lang & Schwarz geht weiterhin auch in Kryptowährungs-ETNs einiges um. Sehr viel Umsatz verzeichnet derzeit vor allem ein Produkt, mit dem auf einen fallenden Bitcoin-Kurs gesetzt werden kann, der 21Shares Short Bitcoin (CH0514065058). Der Bitcoin schwankt weiter um 20.000 US-Dollar, am Dienstagmittag sind es 19.957 US-Dollar.

Aktien USA Käufe MSCI World Käufe Branchen Konsum Verkäufe Technologie Verkäufe Gesundheit Verkäufe Themen Clean Energy Käufe Fixed-Income US-Staatsanleihen, inflationsgebunden Käufe Euro-Staatsanleihen Käufe

von: Anna-Maria Borse, 4. Oktober 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.