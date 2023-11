Der Thanksgiving-Feiertag hat am ETF-Markt in der vergangenen Woche Spuren in den Umsätzen hinterlassen. Bei einem relativ ruhigen Handel sind europäische Aktien und US-Tech-Werte gefragt. Auch Gold-ETCs ziehen.

28. November 2023. In den USA wurde am vergangenen Donnerstag vor allem eins gemacht: Truthahn gegessen. Das hatte auch Auswirkungen auf die Börse, an der es selbst am Freitag nur einen verkürzten Handel gab. Für den ETF-Handel auf Xetra berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank infolgedessen von „nachlassenden Umsätzen“ und wie schon in der Woche zuvor ca. 20 Prozent mehr Käufen als Verkäufen. Auch Andreas Schröer von Lang & Schwarz und Jan Duisberg von der ICF Bank sprechen von geringeren Handelsvolumina.

Käufer noch ohne große Überzeugung

„Die Leute machen nur das Nötigste“, erklärt Duisberg, der nach dem „inversen Crash“ in den ersten drei Novemberwochen Nachholbedarf bei der Kundschaft vermutet. „Alle rennen dem Markt hinterher, aber keiner ist damit so richtig glücklich“. Vor allem beim DAX gebe es bislang „nicht die geringste Konsolidierungsneigung“, was Duisberg nach dem „brutalen Anstieg“ als ungewöhnlich bezeichnet. Weil viele Marktteilnehmer*innen von der plötzlichen Rallye auf dem falschen Fuß erwischt wurden, rechnet der Händler auch bis zum Ende des Jahres weiterhin mit einer stabilen Entwicklung des Marktes bei überschaubaren Umsätzen. „Eine Korrektur von mehr als 3 bis 4 Prozent würde mich überraschen“.

Bei der ICF Bank konzentrieren sich die Anleger*innen vor allem auf die Bereiche Europa und US-Technologie. „Ganz gute Umsätze“ sieht Duisberg beim Invesco Euro Stoxx 50 (IE00B60SWX25). Zudem ist wie zuletzt fast immer der WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42) stark nachgefragt. In den Büchern der Baader Bank tauchten in den vergangenen Tagen ebenfalls verstärkt Produkte auf US-Indizes auf. Ganz vorne dabei waren der Invesco S&P 500 ESG (IE000QF66PE6), der Invesco EQQQ Nasdaq-100 Euro Hedged (IE00BYVTMS52) und der Deka MSCI USA (DE000ETFL268). Interesse bestand zudem an Papieren, die die zweite Reihe des Aktienmarktes (Russell 2000) abdecken.

„Bei den global investierenden ETFs waren es hauptsächlich ESG-Produkte, die gehandelt wurden“, erklärt Heinrich, der exemplarisch den JPM Global Research Enhanced Index Equity ESG (IE00BF4G6Y48) hervorhebt. Aus dem Hause Lang & Schwarz berichtet Schröer auf weltweiter Anlageebene von steigenden Umsätzen beim iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). „Hier wird sowohl gekauft als auch verkauft“.

Gold bleibt Nahe der Allzeithochs

Im Bereich der Commodities bezeichnet Schröer den Handel insgesamt als „sehr ruhig“. Ausnahmen bieten Edelmetalle, vor allem Xetra-Gold (DE000A0S9GB0). Der Goldpreis hat vor zwei Wochen seine Korrekturphase beendet und ist gerade auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen. Laut Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC, könnte die Feinunze in einem der nächsten Schritte das Allzeithoch bei 2.072 US-Dollar nehmen. Ein Überwinden dieser Marke wäre „ein entscheidendes Ausrufezeichen“ und würde auf Sicht der nächsten Jahre ein charttechnisches Potenzial bis knapp 2.800 Dollar freisetzen.

Ein gesteigertes Interesse an Gold wird auch bei der ICF Bank registriert. „Beim WisdomTree Physical Gold (JE00B1VS3770) ist immer schön was los“, erklärt Duisberg. Ebenfalls gute Umsätze bringe der Invesco Physical Gold (IE00B579F325). „Hier wird vor allem gekauft“.

Krypto-Assets werden derzeit auf beiden Seiten des Marktes gehandelt. Ströer zum Beispiel sieht sowohl Käufe als auch Verkäufe vom VanEck Crypto and Blockchain Innovators (IE00BMDKNW35). Zudem weckten Kryptos aus der zweiten Reihe Interesse, wie der 21Shares Solana Staking ETP (CH1114873776).

Verzeinzelt Kryptos und Themen mit Nachfrage

Die ICF Bank meldet indes „ganz gute Umsätze“ mit dem VanEck Ethereum ETN (DE000A3GPSP7). Auch der 21Shares Bitcoin Core ETP (CH1199067674) wird „ein bisschen nachgefragt“.

Von den Themen-ETFs finden im Hause der Baader Bank Dekarbonisierung sowie Agrar und Food Innovationen Beachtung, wie die Händler berichten. Gekauft werden dabei bevorzugt der iClima Global Decarbonisation Enablers (IE00BNC1F287) und der Global X Agtech & Food Innovation (IE000EBFYWX3).

Von Thomas Koch, 28. November 2023 © Deutsche Börse AG

Über den Autor

Thomas Koch ist CEFA-Investmentanalyst, Investmentspezialist für strukturierte Produkte und geprüfter Zertifikateberater. Seit Anfang 2006 beschäftigt er sich als freier Journalist mit dem Geschehen an den Kapitalmärkten.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com