Das ETF- und ETP-Jahr 2022 auf Xetra

Rückblick auf 2022 im ETF-Handel: Der Umsatz auf Xetra ist um 14 Prozent auf die Rekordmarke von 232,8 Milliarden Euro gestiegen. Auch die Listing-Aktivität hat mit 480 neuen Trackern ein Hoch seit Start des Segments erreicht. Xetra ist damit weiterhin führend in Europa.

1. Febaruar 2023. Frankfurt (Börse Frankfurt). Das Handelsvolumen in Exchange Traded Funds (ETFs) auf Xetra erreichte im vergangenen Jahr mit 232,8 Milliarden Euro den bislang höchsten Jahresumsatz seit Start des ETF-Segments im Jahr 2000. Das sind +14 Prozent gegenüber 2021 mit 205,1 Milliarden Euro. Damit war Xetra erneut der führende ETF-Handelsplatz unter allen europäischen Börsen.

Auch die im Segment notierte Produktanzahl stieg im Jahr 2022 deutlich an und lag zum Jahresende bei 2.002 ETFs, +245 ETFs zu 2021.

Angebot an ETFs mit Nachhaltigkeitsfiltern wächst weiter

Trotz des herausfordernden Marktumfeldes mit rückläufigen Aktienmärkten verringerte sich das im ETF-Segment investierte Vermögen per Ende Dezember 2022 nur geringfügig um 6 Prozent und lag mit 1,02 Bilionen Euro knapp unter der bisherigen Rekordmarke von 1,1 Billionen Euro aus dem Vorjahr.

„Zu den besonderen Wachstumstreibern zählten wie auch schon in den vergangenen Jahren ETFs mit Nachhaltigkeitsansätzen“, sagt Stephan Kraus, Leiter des ETF/ETP-Segments der Deutschen Börse. Diese machten mit 198 Produkten den größten Teil der Neuzulassungen im ETF-Segment der Deutschen Börse aus. Zum Jahresende waren insgesamt 733 ETFs mit Nachhaltigkeitsfokus auf Xetra handelbar. Das von ESG-ETFs verwaltete Vermögen lag per Ende Dezember 2022 bei 236,5 Milliarden Euro und somit um 18 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresniveau (Dezember 2021: 200,7 Milliarden Euro). Der Handelsumsatz von ESG-ETFs stieg um 11 Prozent auf 37,3 Milliarden Euro an (2021: 33,6 Milliarden Euro).



Hohes Umsatzwachstum bei Rohstoff- und Bankensektor-ETFs

Im Hinblick auf das Handelsvolumen konnten insbesondere Rohstoff-ETFs hohe Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr erzielen. Das Wachstum dieser Anlageklasse lag mit 48 Prozent deutlich über den entsprechenden Wachstumsraten von Aktien-ETFs (+15 Prozent) und Renten-ETFs (+5 Prozent). Aktien-ETFs waren mit einem Umsatzvolumen von 196 Milliarden Euro aber weiterhin die mit Abstand bedeutendste Klasse vor Renten (32,6 Milliarden Euro) und Rohstoffen (2,9 Milliarden Euro).

Unter den umsatzstärksten Branchen-ETFs verzeichneten vor allem ETFs auf den Bankensektor mit einer Wachstumsrate von 73 Prozent und einem Handelsumsatz von 5,1 Mrd. Euro (2021: 2,9 Mrd. Euro) großes Interesse im vergangenen Jahr. Ebenfalls stark nachgefragt wurden ETFs auf Energiewerte mit einem Umsatzwachstum von 119 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro (2021: 777 Millionen Euro) sowie ETFs auf Industriegüter mit einem Umsatzwachstum von 98 Prozent auf 854 Millionen Euro (2021: 431 Millionen Euro).

Rekordmarke beim Produktwachstum von ETCs und ETNs

Auch im Bereich der Exchange Traded Products (ETPs), unter denen Exchange Traded Commodities (ETCs) und Exchange Traded Notes (ETNs) zusammengefasst sind, konnte die Deutsche Börse im Jahr 2022 eine neue Rekordmarke beim Produktwachstum erzielen. Mit 207 Neuzulassungen stehen Anleger*innen nunmehr 424 ETPs und damit die bislang größte Auswahl seit Segmentstart zur Verfügung.

Zu den umsatzstärksten Kategorien zählten im vergangenen Jahr erneut Edel-Tracker mit einem Handelsumsatz von 9,0 Milliarden Euro (+12 Prozent; 2021: 8,0 Milliarden Euro), von denen 7,8 Milliarden Euro allein auf Gold-ETCs entfielen. Darüber hinaus verzeichneten auch ETPs auf Kryptowährungen mit 6,1 Milliarden Euro (2021: 12,6 Mrd. Euro) eine hohe Handelsaktivität, die jedoch mit einem Rückgang um 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr stark vom anhaltenden Kryptowinter geprägt war. In dieser Kategorie waren ETNs auf Bitcoin mit einem Handelsumsatz von 3,9 Milliarden Euro die Umsatzfavoriten im vergangenen Jahr.

1. Februar 2023, © Deutsche Börse AG