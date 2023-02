EMX Royalty: 17,8 m mit 4,01 g/t Gold auf Yarrol in Australien sind beste Werbung für Earn-In-Partner

Im Rahmen seines Royalty-Modells ist EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) auf seinem 100 Prozent eigenen Yarrol Projekt in Queensland, Australien, mit 15 Bohrungen in Vorleistung gegangen, um potenzielle Earn-In-Interessenten davon zu überzeugen, dass es auf dem historischen Bergbauprojekt zusätzlich zum bekannten Goldpotenzial auch aussichtsreiche Ziele für Mangan und Kobalt gibt. Der erste Teil des Plans hat bereits funktioniert: Die zwei ersten veröffentlichten Bohrlöcher haben die Goldmineralisierung bestätigt, die in der Vergangenheit bei Yarrol gefördert wurde.



Bohrung DD22-YA187 durchteufte ab 61 Meter Tiefe 17,8 Meter mit 4,01 g/t Gold. Ein zweites Bohrloch (DD22-YA188) durchteufte mehrere Abschnitte mit einer Goldmineralisierung, unter anderem 12 Meter mit 0,91 g/t Gold ab 92 Metern. Die EMX-Geologen schätzen die wahre Mächtigkeit auf 50 bis 70 % der gemeldeten Bohrabschnitte. Bemerkenswert ist, dass die ausgewählten Probenabschnitte aus beiden Bohrlöchern innerhalb einer Goldmineralisierung begannen und endeten; weitere Abschnitte aus beiden Löchern werden erprobt und analysiert.



Das Projekt Yarrol enthält aber neben Zonen mit einer Gold- und Kupfermineralisierung auch Gebiete, die eine Manganoxidmineralisierung mit Kobaltanreicherung aufweisen sowie Schwermineral-Sandlagerstätten. Zusätzlich zu den beiden tiefen Kernbohrungen DD22-YA187 und DD22-YA188 wurden 13 flache Diamant- und Luftkernlöcher niedergebracht, die auf die Mangan-Kobalt-Mineralisierung und Mineralsande abzielten. EMX rechnet in den kommenden Wochen mit den ersten Ergebnissen dieser Bohrungen.



Ende 2021 waren die Geologen von EMX auf Zonen mit einer Manganoxidmineralisierung mit Kobaltanreicherung auf der Nordseite des Projektgebiets gestoßen. Diese Entdeckung veranlasste EMX zur Erweiterung des Grundbesitzes sowie zu neuer Exploration, die auf die Mangan- und Kobaltmineralisierung abzielte. Probenahmen an der Oberfläche zeigten, dass die angetroffenen Manganoxidmineralisierungszonen durchweg einen durchschnittlichen Kobaltgehalt von über 1 % aufwiesen, zusätzlich zu Anreicherungen von Nickel und Kupfer (siehe EMX-Pressemeldung vom 4. Januar 2022).



Das 55.900 Hektar große Projekt Yarrol befindet sich zwischen dem EMX-Projekt Queensland Gold und der Goldmine Mt Rawdon von Evolution Mining und erstreckt sich entlang der regionalen Verwerfungszone Yarrol. Entlang des Strukturtrends der Verwerfung Yarrol liegen noch mehrere andere historische Minen und aktive Explorationsprojekte. Bei Yarrol fanden seit dem 19. Jahrhundert bis in die 1930er-Jahre historische Goldbergbauaktivitäten statt, wobei der Durchschnittsgehalt der historischen Goldproduktion bei ~10 g/t lag. Weitere Explorationsarbeiten und Bewertungen, die in den 1980er- und 1990er-Jahren absolviert wurden, führten zur Definition von zwei historischen Goldressourcen im Projekt Yarrol. Wie in den Bohrlöchern DD22-YA187 und DD22-YA188 bestätigt wurde, liegt die Goldmineralisierung bei Yarrol in Form von Quarzsulfiderzgängen und Verkieselungszonen vor.



Fazit: Mit dem jüngsten Bohrerfolg stellt EMX Royalty sein australisches Yarrol Projekt werbewirksam ins Schaufenster. Die Goldgehalte bestätigen die Werte, die historisch auf dem Projekt abgebaut wurden. Wirklich spannend sind die 13 ausstehenden Bohrergebnisse, die auf die vermutete Manganmineralisierung abzielten. EMX ist das erste Unternehmen, das dieses Potenzial auf Yaroll testet. Bei positiven Ergebnissen könnte sich der Kreis der möglichen Earn-In-Kandidaten erheblich erweitern.



Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren!

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen!





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EMX Royalty halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von EMX Royalty für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



mehr >