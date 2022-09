EDS: bereits 40 Millionen Euro under Management

Kleinmachnow, 27. September 2022 – Weniger als ein Jahr nach dem Start verwaltet das InvestTech EDS jetzt bereits mehr 40 Millionen Euro. „Die Kombination aus Technologie und Plattformökonomie für Investments in Kommunalfinanzierungen sorgt für hervorragende Konditionen auf beiden Seiten – und damit für eine große Nachfrage“, sagt Sebastian Bergmann, Geschäftsführer der EDS European Debt Solutions GmbH.

Die Marke von 40 Millionen wurde im September übertroffen. Die Zuflüsse stammen dabei vor allem von mittleren und großen institutionellen Investoren. „Wir sammeln auf der einen Seite das Geld der Institutionellen ein und reichen es auf der anderen Seite etwa an Kommunen als Kredite aus“, sagt Bergmann. Kommunen nutzen den Weg der Finanzierung mehr und mehr zusätzlich zu den bestehenden Bankverbindungen. „Da wir den Markt der Kommunalfinanzierungen sehr gut kennen und gleichzeitig technologisch sehr stark aufgestellt sind, können wir hier eine für beide Seiten optimale Verbindung schaffen“, so Bergmann.

Gerade Kommunen sind dabei sehr sichere Schuldner, was institutionelle Investoren zu schätzen wissen. „Dazu kommt, dass auch im gegenwärtigen Umfeld wieder steigender Zinsen die Rendite etwa in unserem Fonds Kommunalis+ ebenfalls steigt“, sagt Bergmann. „Im Prinzip verhält sich der Fonds wie eine Inflationssicherung.“ Das liegt auch daran, dass Kommunen mittlerweile aufgeschlossen sind für innovative Konzepte. „So lässt sich bei der Finanzierung sparen, wenn beispielsweise statt einer Tranche für zwölf Monate mehrere kurze Tranchen pro Jahr für die Kassenkredite aufgenommen werden“, sagt Bergmann. Diese Darlehen würden dann mehrfach prolongiert, jeweils zu den dann gültigen kurzfristigen Konditionen.

Kommunen arbeiten bislang mit einem überschaubaren Kreis möglicher Kreditgeber zusammen. „Oft aber scheitert eine Kreditvergabe bei einer der beteiligten Banken an Obergrenzen oder Limiten bei Eigenkapital oder Risiko“, sagt Bergmann. „Wir können hier als zusätzlicher stabiler Kreditgeber einspringen.“ Der Vorteil ist dabei auch, dass, einmal angedockt, die Kreditvergabepolitik abgestimmt ist, Prozesse also deutlich schneller und effizienter ablaufen. „Für uns bedeutet das jetzt zusätzlich zur Verfügung stehende Volumen auch, dass unsere Verlässlichkeit als Kreditgeber noch einmal steigt“, so Bergmann.

Über EDS European Debt Solutions

EDS European Debt Solutions ist ein neues, auf die Kredit- und Investmentindustrie spezialisiertes InvestmentTech-Start-up. Gegenstand des Unternehmens ist es, die Realwirtschaft mit institutionellen Investoren in Europa zusammenzubringen, um Kapital – zusätzlich zum klassischen Bankensektor auf der Kreditseite – dem europäischen Public Sector und Mittelstand gezielt über die Nutzung der Plattformökonomie sowie ausgewählte weitere Partner zur Verfügung zu stellen.

