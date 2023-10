Dynasty Gold bestätigt hochgradige Mineralisierung mit 62,5 g/t Gold

Von seiner Thundercloud Liegenschaft im Manitou-Stormy-Lakes-Grünsteingürtel in der kanadischen Provinz Ontario kann Dynasty Gold (TSX.V: DYG, FSE: D5G1, WKN: A2DW87) hervorragende Bohrergebnisse berichten. Sie bestätigen die Existenz einer hochgradig vererzten Zone. Diese liegt etwa 100 Meter unter der Oberfläche und weist auf einer Breite von 43,5 Meter einen durchschnittlichen Goldgehalt von 5,0 g/t auf. Einzelne Abschnitte sind deutlich stärker vererzt und erreichen in der Spitze 62,5 g/t Gold über eine Länge von 1,5 Meter in einer Tiefe von 112 Meter.

Das Bohrloch DP23-04, das in 108 Meter Tiefe diese 5,0 g/t Gold über eine Länge von 43,5 Meter aufweist, enthält gleich mehrere Abschnitt, die deutlich höhere Goldgehalte aufweisen. Über eine Gesamtlänge von 70,5 Meter weist dieses Bohrloch durchschnittlich attraktive 3,2 g/t Gold auf. Zwei Abschnitte mit besonders hohen Goldgehalten treten dabei hervor.

Der erste Abschnitt ist 16,5 Meter lang und enthält durchschnittlich 8,2 g/t Gold und der zweite weist über eine Länge von zwölf Meter 11,0 g/t Gold auf. In ihnen enthalten ist die extrem hohe Mineralisierung von 62,5 g/t Gold über eine Strecke von 1,5 Meter. Mit diesen hervorragenden Werten bestätigt das Bohrloch, dass die hochgradige Mineralisierung bei Pelham über das letztjährige Entdeckungsbohrloch DP22-03, das 73,5 Meter mit 8,42 g/t ergab, hinausgeht.

Ivy Chong, die Präsidentin und Chief Executive Officer von Dynasty Gold freute sich darüber, dass ein weiteres hochgradiges Loch gebohrt werden konnte. Sie bezeichnete die bisher gemeldeten Bohrergebnisse als beeindruckend, da die meisten Bohrlöcher Gehalte wie man sie Untertage finde über Länge erbracht hätten, die eher für den Tagebau typisch seien.

Die Hinweise auf eine deutlich größere Mineralisierung verdichten sich

Die hochgradigen Abschnitte in Bohrloch DP23-04 liegen nur 15 Meter unterhalb und 15 Meter nordöstlich des hochgradigen Abschnitts in Entdeckungsbohrloch DP22-03, was darauf hindeutet, dass die hochgradigen Abschnitte nach Nordosten verlaufen und in dieser Richtung offen sind. Die Kontinuität wird auch durch Bohrloch DP23-01 belegt, das jeweils drei Meter mit 19,34 g/t und 18,28 g/t innerhalb einer breiten Zone von 52,8 Metern mit 2,67 g/t ergab. Es wurde 20 Meter unterhalb und etwa 100 Meter nordöstlich von Bohrloch DP23-04 gebohrt.

Mit dem aktuellen Bohrprogramm der Phase 2, das in Kürze beginnen soll, will Dynasty Gold das Ausmaß der hochgradigen Mineralisierung seitlich und vertikal der vorhandenen Mineralisierung erproben und nach möglichen gestapelten Zonen in der Tiefe suchen. Das Unternehmen glaubt, dass das Potential von Thundercloud enorm ist und man gerade erst an der Oberfläche gekratzt hat. Mit weiteren spannenden Berichten vom Projekt darf deshalb gerechnet werden.

Herausragendes Geologen-Team

Das Board of Directors des Unternehmens besteht aus einer ebenso beeindruckenden Liste von Leistungsträgern. Bergbauveteranen wie Roman Shklanka, der 2009 in die Mining Hall of Fame aufgenommen wurde, und Larry Kornze, ehemaliger Explorationsleiter von Barrick Gold. Jeder von ihnen hatte eine der größten Goldentdeckungen der Welt auf seinem Konto. Vor kurzem hat Dynasty James Rogers, den ehemaligen Explorationsleiter von Goldcorp engagiert. Herr Rogers arbeitete für Herrn Rob McEwen bei Goldcorp. Ivy Chong, CEO von Dynasty, erklärte: „Unser Erfolg sind unsere Mitarbeiter. Mit einem hervorragenden Projekt, das wir von Teck Resources Limited erworben haben, und einem Team hervorragender Geologen verbessern wir die Chancen auf einen Explorationserfolg.“

