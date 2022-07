Dürr: Gehebelte Chancen bei weiterer Kurserholung

Die Aktie des zu den führenden Maschinen- und Anlagenbauern zählenden Dürr-Konzerns (ISIN: DE0005565204) befindet trotz guter Quartalszahlen auf einer Talfahrt, die am 5.7.22 bei 20,92 Euro und somit 50 Prozent unterhalb des Kursniveaus vom Jahresbeginn, ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 21,75 Euro erholen.

In einer neuen Analyse bekräftigten die Experten der Berenberg Bank wegen der guten Wachstumschancen in Nachhaltigkeitsbereichen, aber in Erwartung etwas schlechterer Zahlen für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro ihre Kaufempfehlung für die Dürr-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von Ende Juni 2022 im Bereich von 24 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Strike bei 22 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Dürr-Aktie mit Basispreis 22 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000SN35U99, wurde beim Dürr-Aktienkurs von 21,75 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 24 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,27 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,573 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Dürr-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,573 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN0DGG3, wurde beim Dürr-Kurs von 21,75 Euro mit 0,26 – 0,27 Euro taxiert.

Wenn die Dürr-Aktie in nächster Zeit auf 24 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,44 Euro (+63 Prozent) erhöhen – sofern die Dürr-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,182 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Dürr-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,182 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB6AJD1, wurde beim Dürr-Kurs von 21,75 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Dürr-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,58 Euro (+49 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Dürr-Aktien oder von Hebelprodukten auf Dürr-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Dürr



mehr >

Walter Kozubek