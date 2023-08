Dünger als Gold fürs Depot

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Edelmetalle oder bedeutende Industriemetalle wie Kupfer bieten sich für Investments an, aber auch etwa Kali-Unternehmen sind aussichtsreich

Zurzeit liegen die Kali-Preise unter den Erwartungen. Doch hat die Kali-Nachfrage in Brasilien wieder angezogen und Brasilien ist ein wichtiger Kali-Abnehmer. Tatsache ist, dass Dünger, damit Kali, längerfristig ein sehr gefragtes Gut sein wird. Die Weltbevölkerung wächst immer noch weiter und Hungernde gibt es noch viele auf der Erde. Jetzt könnten sich im Kali-Bereich Chancen für Anleger ergeben, denn auf kurz oder lang ist mit einem Ansteigen der Düngerpreise, damit auch der Kali-Preise zu rechnen. Zwischen Anfang 2021 und Frühjahr 2022 waren Düngemittel-Aktien unter den Gewinnern. Der Russland-Ukraine-Krieg hat diese Entwicklung noch verstärkt. Danach allerdings ging es mit den Preisen nach unten. Dies wiederum könnte jetzt für günstige Einstiegspreise sorgen. Und Düngemittel sind immer gefragt, denn für einen effizienten Anbau in der Landwirtschaft sind sie unverzichtbar. So rechnen viele mit einem sich verknappenden Angebot. Damit dürften die Jahre, in denen Düngemittel günstig zu bekommen waren, bald vorbei sein. Äußerst beachtenswert im Kali-Bereich ist Millennial Potash. In Afrika, in Gabun entwickelt die Gesellschaft das Banio-Kaliprojekt.

Anleger, die sich zusätzlich oder mehr auf das bewährte Wertaufbewahrungsmittel Gold verlassen wollen, kommen an Investments in Goldaktien nicht vorbei. Der Zinserhöhungszyklus der Fed geht seinem Ende entgegen, der US-Dollar könnte eher schwächeln und welche Unwetter sich noch am geopolitischen Himmel bilden, wer weiß, Gold und Goldaktien machen auf längere Sicht immer Sinn, ähnlich wie es bei Kali sein sollte. Gold und zudem Kupfer im Boden besitzt beispielsweise Torq Resources in seinem aussichtsreichen Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia in Chile.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.