Dt. Rohstoff: Wann die nächste Kursrallye beginnen könnte

Montag, 24. April 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe! Heute soll es um den Basiswert Dt. Rohstoff AG (WKN: A0XYG7) gehen. Der Titel zeigt sich zu Wochenbeginn mit dem allgemeinen Marktverhalten schwach, liegt aber noch immer gut im Aufwärtstrend! Kurs der Dt.-Rohstoff-Aktie am Montag, 24. April 2024 zum Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt (Xetra): 28,40 EUR (-1,4%).

Die Deutsche Rohstoff AG ist eine deutsche Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Mannheim. Die Marktkapitalisierung von ~144 Mio. EUR ist relativ überschaubar; etwaige Orders sind damit grundsätzlich limitiert zu erteilen. Der Börsengang der Dt. Rohstoff AG erfolgte im Jahre 2010.

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Dt. Rohstoff AG. Die Notierungen bewegen sich in einem intakten Aufwärtstrend (A) nach oben. Dabei formiert sich im Bereich ~27/28 EUR zunehmend eine Unterstützung heraus. Die 200-Tagelinie dreht aufwärts und verstärkt damit den tiefer liegenden Support-Bereich ~26 EUR. Der MACD-Trendfolgeindikator ist positiv zu interpretieren.

Der Aktienkurs der Dt. Rohstoff AG hat in den vergangenen sechs Wochen gut gepunktet! Die augenscheinliche Kurslethargie der letzten zwei Wochen sollte damit als Konsolidierung bezeichnet werden. Als wichtige Schlüsselmarken haben Chartisten nun die Kurslinien 27,70 EUR (Unterstützung) und 29,90 EUR (Widerstand) im Auge. Ein Ausbruch nach oben dürfte das Interesse der Anleger an der Aktie verstärken – die Ausgangslage bei der Dt. Rohstoff AG zeigt sich damit so spannend, wie selten zuvor.

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue (Handels)Woche – und alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite

Copyright: 2002-2023 Stockstreet GmbH