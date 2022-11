Dt. Rohstoff AG: Was den Titel so reizvoll macht

von Manfred Ries

Mittwoch, 9. November 2022

...Rohstoffe! Heute soll es um den Basiswert Dt. Rohstoff AG (WKN: A0XYG7) gehen. Der Titel zeigt sich zur Wochenmitte hin extrem volatil und verlor am Dienstag bereits 2,2 Prozent an Wert! Diese Schwäche setzt sich bis Wochenschluss fort – Kurs der Dt.-Rohstoff-Aktie am Mittwoch, 9. November 2022 zum Handelsschluss am Börsenplatz Frankfurt: 25,90 EUR (-5,1%).

Die Company. Die Deutsche Rohstoff AG ist eine deutsche Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Mannheim. Die Marktkapitalisierung von ~108 Mio. EUR ist relativ überschaubar; etwaige Orders sind grundsätzlich limitiert zu erteilen. Der Börsengang der Dt. Rohstoff AG erfolgte im Jahre 2010.

Zum Hintergrund. Die Dt. Rohstoff AG hat Ende Oktober bereits ihre Zahlen zum Q3/2022 veröffentlicht und dabei ihre damals bereits vorläufig vermeldeten Zahlen bestätigt. Das vorgelegte Ergebnis kam bei Anlegern gut an und den Titeln gelang in der Vorwoche ein Ausbruchsversuch über die Kursmarke ~25,80 EUR.

Die Ausgangslage. Oben abgebildet: Der Wochenchart. Der übergeordnete Abwärtstrend (A) wurde bereits in der Vorwoche nach oben durchbrochen. Dabei wurde auch die (ansteigende) 200-Tagelinie – zeitweilig – überwunden. Aktuell stabilisieren sich die Notierungen im Bereich des vorherigen Ausbruchsniveaus ~25,80 EUR. Dieses Kursniveau darf nun als potenzieller Support beschrieben werden.

Der Ausblick. Die Schlüsselmarken sind klar definiert: ~27,70 EUR (Widerstand) und ~25,80 EUR (Unterstützung). Die 200-Tagelinie konnte bis Wochenschluss zwar nicht wieder zurückerobert werden, doch mit ihrem leicht steigendem Verlauf zeugt diese doch von einem übergeordnet positiven Trendverhalten. Das aktuelle Kursgebare könnte eine Trendfortsetzungsformation darstellen. Ein signifikanter Break out über das bisherige Wochenhoch bei 27,90 EUR – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis – würden Chartisten positiv bewerten.

Der Rückblick. Die Papiere der Dt. Rohstoff AG haben wir bereits am vergangenen 14. Oktober an dieser Stelle positiv besprochen. Kurs damals: 22,90 EUR – seither hat sich viel getan: bleiben Sie am Ball!

