Dt. Rohstoff AG: Packt den Widerstand an

von Manfred Ries

Dt. Rohstoff AG (Monatschart): Die überkaufte Marktsituation neutralisiert sich.

Montag, 13. Juni 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit interessant: die …

...Rohstoffe! Ausgewählte Commodities kommen wieder ins Laufen – und mit ihnen die Minenwerte. Heute möchte ich Sie auf die Kursentwicklung der Dt. Rohstoff AG aufmerksam machen; einen Rohstoffwert aus Deutschland. Die Dt. Rohstoff AG am Montag, 13. Juni 2022 zum Schlusskurs an der Börse in Frankfurt (Xetra): 31,00 EUR (-7,5%).

Die Company. Die Deutsche Rohstoff AG ist eine deutsche Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Mannheim. Das Unternehmen entwickelt und betreibt verschiedene Tochterunternehmen und Standorte in Deutschland, den USA, Kanada und Australien. Die Marktkapitalisierung von ~129 Mio. EUR ist relativ überschaubar; etwaige Orders sind grundsätzlich limitiert zu erteilen! ~87 Prozent der umlaufenden Aktien befinden sich im Streubesitz. Der Börsengang der Dt. Rohstoff AG erfolgte übrigens im Jahre 2010.

Die Ausgangslage. Die Kursmarke ~30/31 EUR ist bei der Dt. Rohstoff AG seit langer Zeit bereits als harter Widerstand nach oben zu betrachten; davon zeugt oben dargestellter Monatschart. Dieser Resistance lässt sich bis ins Jahr 2013 zurückverfolgen. Aktuell versuchen sic die Titel an einem Break out nach oben. Dabei konnte in der Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 34 EUR markiert werden. Zu Wochenbeginn folgen die Notierungen jedoch den schwachen Vorgaben an den Finanzmärkten. Dennoch: Der langfristige Aufwärtstrend (grün schraffiert) ist intakt; die bisherige Monatsperformance positiv.

Wie geht es weiter? Ein selbstbewusster und nachhaltiger Break out über die Kursmarke von 31 EUR – im Idealfall auch Monatsschlusskursbasis – wäre bei der Dt. Rohstoff AG positiv zu bewerten und käme grundsätzlich einem Kaufsignal gleich – sofern dann auch die Rahmendaten passen! Im Frühjahr gab es schon einmal einen Ausbruchsversuch nach oben, der allerdings abgeschmettert wurde. Die nachfolgende Konsolidierung führte dazu, dass sich die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation neutralisieren konnte. Der Bereich ~29 EUR ist dabei als engmaschiger Support zu betrachten.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).

MA(200): Abk. für ® Moving Average(200) – gemeint ist damit der Gleitende Durchschnitt von 200 Tagen („200-Tagelinie“).

MACD: Der MACD (»Moving Average Convergence/Divergence«) gehört zu den trendfolgenden Indikatoren. Seine Berechnung erfolgt anhand der Differenz zweier exponentiell Gleitender Durchschnitte; üblich sind zwölf und 26 Handelsperioden. Aus diesem Kurvenverlauf wird wiederum eine „langsamere“ 9-Tagelinie gebildet. Man spricht dann von der Standardeinstellung (12/26/9). Grundsätzlich gilt: Ein Kaufsignal ergibt sich, wenn die schnellere Linie die langsamere von unten nach oben schneidet, bzw. umgekehrt im Falle eines Verkaufssignals.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.