Dt. Rohstoff AG: Ausbruch am Mittwoch schafft Kursphantasie

Mittwoch, 11. Oktober 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit wieder im Blickfeld der Investoren: die Rohstoffe! Heute soll es um den Aktientitel Dt. Rohstoff AG (WKN: A0XYG7) gehen. Dieser überzeugt in der laufenden Handelswoche mit einem kräftigen Plus – die weiße Kerze im Wochenchart zeugt davon. Der Kurs der Dt.-Rohstoff-Aktie am Mittwoch, 11. Oktober 2023 zum Handelsschluss am Börsenplatz Frankfurt: 31,70 EUR (+1,6%).

Die Company

Die Deutsche Rohstoff AG ist eine deutsche Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Mannheim. Die Marktkapitalisierung von rund 156 Mio. EUR ist relativ überschaubar; etwaige Orders sind grundsätzlich limitiert zu erteilen. Der Börsengang der Dt. Rohstoff AG erfolgte im Jahre 2010.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Dt.-Rohstoff-Kursverlauf auf Wochenbasis. Die Notierungen befinden sich seit vergangenem Herbst in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (A), der bis heute andauert. Am Mittwoch wurde mit 31,90 EUR ein temporäres Hoch ausgebildet. Damit erfolgte ein Ausbruch über den bisherigen Widerstand bei 31,30 EUR. Die 200-Tagelinie zeigt nach oben und verstärkt die Preislinie um 27,70 EUR in ihrer Eigenschaft als Unterstützung. Der MACD-Trendfolgeindikator verläuft stark positiv und unterstreicht damit den bestehenden Aufwärtstrend.

Die Prognose

Der Aktienkurs der Dt. Rohstoff AG befindet sich in einem mittelfristig intakten Aufwärtstrend. Jetzt haben Anleger den nächsten Support im Visier – diesen legen wir auf rund 32 EUR. Das bisherige Allzeithoch lag bei 34 EUR (Juni 2022). Diese wäre auch das nächste Kursziel im Falle eines Break outs über das bisherige Wochenhoch. Ein nachfolgender Ausbruch über 34 EUR wäre dann ein charttechnisches Kaufsignal! Auf der Unterseite hält im Idealfall die Preislinie um 28 EUR als Unterstützung. Die ansteigende 200-Tagelinie verläuft aktuell knapp darunter bei 27,60 EUR – spätestens dort sollte eine etwaige Korrektur zum Stoppen kommen.

Die Strategie

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell



Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite

Copyright: 2002-2023 Stockstreet GmbH