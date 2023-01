Dt. Rohstoff AG: Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an

Montag, 23. Januar 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell erneut im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute gilt mein Blick – aus gegebenen Anlass - dem Aktienkursverlauf der Dt. Rohstoff AG (WKN: A0XYG7). Der Titel zeigt sich zu Wochenbeginn sehr stark – Kurs der Dt.-Rohstoff-Aktie am Montag, 23. Januar 2023 zum Handelsschluss am Börsenplatz Frankfurt: 27,30 EUR (+5%).

Die Company

Die Deutsche Rohstoff AG ist eine deutsche Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Mannheim. Die Marktkapitalisierung von ~130 Mio. EUR ist relativ überschaubar; etwaige Orders sollten grundsätzlich limitiert erteilt werden. Der Börsengang der Dt. Rohstoff AG erfolgte im Jahre 2010.

Die Hintergründe

Am Montag, 23. Januar wurde bekannt, dass die Dt. Rohstoff AG mit ihrem australischen Partner SensOre das australische Tochterunternehmen Exploration Ventures AI Pty Ltd. gegründet hat.

Die Ausgangslage

Mit dem großen Kursplus zu Wochenbeginn gelang den Notierungen der Sprung über die 200-Tagelinie. Diese verläuft bei aktuell 26,70 EUR und könnte sich im Idealfall als Unterstützung behaupten. Die Bodenbildung schreitet damit voran und die Indikatoren-Analyse fällt größtenteils positiv aus.

Die Prognose

Mit aktuellen Kursen ~27,30 EUR notieren die Kurse aktuell zwischen Unterstützung (26,70 EUR) und Widerstand (27,70 EUR). Die Charttechnik überzeugt zu Wochenbeginn und Analysten hoffen, dass der Kursschub vom Montag nicht nur ein kurzes Strohfeuer ist – der weitere Wochenverlauf wird es zeigen. Charttechnisch wäre ein Break out über die 27,70er-Preislinie – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis – stark positiv zu bewerten. Den nachfolgenden Widerstand sähen wir anschließend ~30 EUR.

Die Strategie

Die Dt. Rohstoff AG wurde durch mich am 9. November 2022 an dieser Stelle positiv besprochen. Kurs damals: 25,90 EUR. Heute also kam es zum erwarteten Ausbruch über die 200-Tagelinie mit einer nachfolgen Kursrallye bis auf nun 27,30 EUR (+5,4%). Die Dt. Rohstoff AG habe ich in meinem wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© auf dem Schirm! Kristallisiert sich hier ein lukratives Chance-Risikoverhältnis heraus, so lässt sich dieses mittels eines Derivats hebeln – ein Fall für den Optionsscheine Expert Trader©! Infos zum Produkt:

---

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen einen guten Wochenverlauf!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

