Dow: Käufer gehen auf Nummer sicher

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Wertpapiere des US-Unternehmens Dow haben vor einigen Tagen den Sprung über eine wichtige mittelfristige Hürde aus dem letzten Jahr vollzogen und damit ein weiteres Folgekaufsignal bestätigt. Aktuell bastelt die Aktie genau in diesem Bereich an einem möglichen Sprungbrett für weitere Kursgewinne, die seit Oktober letzten Jahres andauern.

Nach einem Doppelhoch um 71,86 US-Dollar in 2021/2022 ist die Aktie von Dow nach unten abgedreht und hat in 2022 auf 43,04 US-Dollar korrigiert. Nur wenig später stellte sich eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 47,26 und rund 60,00 US-Dollar ein, was den Anschein einer Bodenbildungsphase erweckt und Investoren seitdem offenbar an einer Trendwende basteln. Dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher, zumal eine mittelfristige Hürde um 56,49 US-Dollar aus dem abgelaufenen Jahr vor rund zwei Wochen dynamisch überwunden werden konnte und damit weitere Kursgewinne bekräftigt.

Dreh- und Angelpunkt 60 USD

In den vergangenen Tagen hat die Dow-Aktie den Kurssprung über 56,49 US-Dollar durch einen mehrfachen Test bestätigt und ist wieder marginal zur Oberseite angesprungen. Diese Entwicklung hat in dem Wertpapier nun weiteres Kurspotenzial an die mittelfristig entscheidende Kursmarke von rund 60,00 US-Dollar entfaltet und kann für den Aufbau von neuerlichen Long-Positionen genutzt werden. Eine große Trendwende bekommt Dow allerdings erst oberhalb von 60,00 US-Dollar hin, sodass die letzten Hochs bei 71,86 US-Dollar angesteuert werden dürften. Geht dagegen die Unterstützung von 56,49 US-Dollar zusammen mit dem 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 55,93 US-Dollar zu Bruch, müssten dagegen Verlust auf 52,00 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Hinweise auf derartiges Szenario liegen derzeit allerdings nicht vor.

Dow Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

Tendenz:





Wichtige Chartmarken

Widerstände:

58,74 // 59,33 // 60,00 // 60,88 // 61,86 // 62,53 US-Dollar

Unterstützungen:

57,40 // 56,49 // 55,96 // 54,97 // 54,05 // 53,42 US-Dollar



Fazit:

Der Sprung über 56,49 US-Dollar wurde mehrfach bestätigt und hat in der Dow-Aktie Kurspotenzial an 60,00 US-Dollar freigesetzt. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, stünde einer weiteren Kursrallye an 71,86 US-Dollar nur wenig im Wege und würde den Grundstein für weitere Kursgewinne legen. Wer immer noch einen Einstieg wagen möchte, sollte jedoch seine Verlustbegrenzung um 55,50 US-Dollar platzieren, hieraus ergibt sich zusätzlich ein sehr positives Chancen-Risiko-Verhältnis und begrenzt etwaige Ausfallrisiken merklich.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.