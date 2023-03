Dow Jones - steht kräftig unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Das Verhalten der US-Märkte könnte auch auf den deutschen Markt übergreifen. Zuletzt ist der Dow Jones kräftig unter Druck geraten und bis an die alte Abwärtstrendlinie gefallen. Drei aufeinanderfolgende sehr schwache Tage ruft förmlich nach einer Erholungsbewegung. Auch wenn sich die Lage kurzfristig sichtbar verschlechtert hat, sind die Indikatoren bereits recht weit in den überverkauften Bereich vorgedrungen. Somit könnte zum Wochenstart eine Entspannung erfolgen. Allerdings wurde das Tief vom Dezember letzten Jahres unterschritten, was nach der Dow-Theorie kein gutes Zeichen ist. Nun wird sich zeigen, wieviel Kraft die Marktteilnehmer aufbringen können, um Schlimmeres zu verhindern.

Quelle Charts: ProRealTime.com

