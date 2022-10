Dow Jones – Das neue Tief verheißt nichts Gutes

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones hat es nicht geschafft, die alte Unterstützungszone zu nutzen, um Halt zu finden. Bereits erfolgte Kaufsignale der Indikatoren wurden wieder negiert. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen, was aber noch nicht ausreicht, um von einem Ausverkauf zu sprechen. Somit könnte der Abwärtstrend noch etwas anhalten. Allerdings ist dieser bereits so steil, dass kurzfristig eine Gegenbewegung erfolgen sollte.



Die beim DAX beschriebene positive statistische Phase beginnt beim Dow Jones erst Ende Oktober. Der sehr lange Zeitraum von 125 Jahren, weißt dann aber die beeindruckende Statistik von 92 positiven Jahren auf. Schaut man sich nur die letzten 25 Jahre an, sind 21 positive Jahre zu beobachten. Von der Statistik her ist eine Jahresschlussrallye also ab Ende Oktober ebenfalls angerichtet, aber das Umfeld dürfte noch eine Weile Probleme bereiten, sodass nicht mit einer unmittelbaren Trendwende gerechnet werden sollte.

