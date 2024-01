Dow Jones - Mit leicht anziehenden Umsätzen zu neuen Höhen?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die letzten beiden Handelstage haben ein Zeichen gesetzt. Der US-Leitindex konnte innerhalb von zwei Tagen über die jüngsten Tops ansteigen. Dabei haben die Umsätze zumindest leicht anziehen können, was ein Zeichen für zunehmende Marktbreite darstellt. Von den Indikatoren ist derzeit keine Hilfestellung zu erwarten, da die meisten im neutralen Bereich notieren. Auch wenn die Statistik noch keine allzu große Steigerung erwarten lässt, könnte in der anstehenden Woche ein weiterer Schub nach oben generiert werden. Die Lage stellt sich weiterhin konstruktiv dar.

ENDSPURT Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nacht-Bus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.