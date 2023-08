Dow Jones - jetzt muss die Unterstützung halten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Ein Rückgang in einem Aufwärtstrend ist nichts Ungewöhnliches und für den Trend üblicherweise auch gesund. Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche eine Abwärtsdynamisierung erfahren, die bis in den Bereich einer wichtigen Unterstützungszone geführt hat. Hier hat der Index zuvor mehrere Male nach unten gedreht. Daher sollte nun ein Halten erfolgen, da andernfalls die Gefahr für eine Ausweitung des neuen Trends besteht. Die jüngste Kerze und die Indikatorenlage sprechen dafür, dass die Unterstützung genügend Halt bietet.

Quelle Charts: ProRealTime.com

