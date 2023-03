Dow Jones - hat seine eigenen Probleme

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Anders als die Technologie-Börse Nasdaq hat der Dow Jones in der vergangenen Woche technisch auf der Stelle getreten. Die alte Abwärtstrendlinie fungiert derzeit noch immer als Halt gegen ein weiteres Abrutschen. Einige Indikatoren haben Divergenzen gebildet und stehen vor Kaufsignalen. Der hohe Umsatz vom Freitag war zwar durch den Options- und Futuresverfallstag geprägt, in den letzten Tagen haben die Umsätze aber insgesamt etwas zugelegt. Sollte sich die Lage an den Finanzmärkten etwas entspannen und die Fragen um die Silicon-Valley-Bank geklärt werden können, dürfte auch der Dow Jones wieder zulegen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

