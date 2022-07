Dow Jones – gibt sich alle Mühe für eine Trendwende

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Sollte es der US-Markt schaffen, woran der DAX nach wie vor scheitert? Eine nachhaltige Trendwende ist zwar auch hier noch nicht in Sicht, aber immerhin haben die Umsätze mit der letzten Anstiegsbewegung am Freitag zumindest ein wenig angezogen. Die Abwärtstrendlinien sind in greifbare Nähe gerückt. Die Indikatoren unterstützen unterdessen eine Trendwende noch nicht, da diese im neutralen Bereich keine signifikanten Signale geben können. Trotzdem könnte sich die Lage in der kommenden Woche mit einem Trendbruch etwas aufhellen und damit eine neue Dynamik erzeugen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.