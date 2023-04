Dow Jones - mit deutlich verbesserter Gesamtlage

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Noch vor wenigen Tagen war die Gefahr eines weiteren Abdriftens in den USA zu erwarten, als der Dow Jones in den Bereich der Abwärtstrendlinie gefallen ist. Hier konnte der US-Leitindex allerdings Halt finden und wieder nach oben drehen. Zuletzt ist der Index in den Bereich des März-Tops gestiegen. Die jüngste Anstiegsbewegung war von zumindest leicht anziehenden Umsätzen begleitet. Die Kaufsignale bei den Indikatoren sind noch nicht abgearbeitet. Somit sollte der Wochenauftakt positiv gestaltet werden können.

Quelle Charts: ProRealTime.com

