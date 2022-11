Dow Jones – Im Zeichen der Wahlen und des Weihnachtsgeschäftes

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

An den US-Märkten ist die Anstiegsbewegung nicht so signifikant ausgefallen, wie in Deutschland. Hier dürfte die Unsicherheit vor den Kongress-Wahlen am kommenden Dienstag etwas schwerer wirken als am deutschen Markt. Die Indikatoren haben bereits Verkaufssignale generiert und die Abwärtstrendlinie wurde nicht ganz erreicht. Trotzdem gab es auch hier am Freitag einen Schub nach oben. Wichtiger als die Kongress-Wahlen dürfte aber in den USA der Blick auf das Weihnachtsgeschäft sein. Traditionell wird in dieser Jahreszeit der größte Umsatz des Jahres generiert und das ist in Amerika der wichtigste Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung. Nach den Wahlen wird sich der Fokus also sehr schnell verändern und dann werden die Weichen für die Märkte gestellt. Trotzdem, oder gerade deshalb liegt vermutlich eine volatile Woche vor uns.

Finanztrends Video zu Dow



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.