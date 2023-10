Dow Jones - Wendeversuch im Keim erstickt

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Nach einer dynamischen Abwärtsbewegung sah es am Freitag zunächst so aus, als würde eine ebenso dynamische Erholungsbewegung starten. Nach einer erfreulichen Eröffnung mit einem Gap (Notierungslücke) gaben die Notierungen im Handelsverlauf immer weiter nach. Die Schlussnotierung erfolgte dann nahe des Tagestiefs. Somit wurde der Abwärtstrend der vergangenen Tage bestätigt und ein Wendeversuch im Keim erstickt. Die zuletzt generierten Kaufsignale bei den Indikatoren konnten bislang diesen Trend ebenso wenig stoppen, wie die bevorstehenden Kaufsignale. Die Umsätze zogen allerdings nicht an, sodass auch kein Verkaufsdruck besteht. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Marktteilnehmer noch einmal die Kraft aufbringen werden einen erneuten Anstiegsversuch zu unternehmen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

