Dow Jones - Versucht sich gegen den Abwärtstrend zu stemmen

Einen Einbruch, wie ihn der DAX zum Wochenschluss erlebt hat, konnte der Dow Jones verhindern. Allerdings musste auch der US-Index Federn lassen, wenn auch nicht so ausgeprägt wie der deutsche Index. Die Indikatoren geben auch hier widersprüchliche Signale, die allerdings bislang keine Auswirkungen auf den Index hatten. Der übergeordnete Abwärtstrend, der seit Anfang August Bestand hat, ist weiterhin intakt und dürfte auch in der kommenden Woche kaum gebrochen werden. Die positive statistische Phase beginnt in den USA erst Ende Oktober, weshalb hier noch nicht mit einer nachhaltigen Trendwende zu rechnen ist.

Es ist wieder soweit: Unsere Chart-Show-Charity ist gestartet. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Kältebus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“.

Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

Quelle Charts: ProRealTime.com

