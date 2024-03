Dow Jones - Ein Schub nach oben zeigt den Willen der Marktteilnehmer

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die vergangene Woche war wieder von Kursgewinnen beim US-Leitindex geprägt. Die kräftigen Aufwärtsbewegungen in der zweiten Wochenhälfte zeigen dabei, dass weiterhin eine hohe Aufnahmebereitschaft bei den Marktteilnehmern zu beobachten ist. Die allgemeine Stimmung ist unverändert positiv. Der schwache Tag am Freitag ist lediglich als Korrekturbewegung im bestehenden Aufwärtstrend zu werten. Erst ein Unterschreiten der jüngsten Tiefs von Anfang März würde eine kurzfristige Änderung der Lage anzeigen. Die Indikatoren, die im überkauften Bereich notieren, sollten derzeit, wie in den vergangenen Monaten, kaum eine Belastung darstellen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

