Dow Jones - Schon länger mit verbesserter Technik

Der US-Leitindex hat zwar keinen klassischen Doppelboden generiert, konnte aber den Bereich um 30.000 Punkte nutzen, um nach oben zu drehen. Seit Mitte Juli hat sich ein steiler dynamischer Aufwärtstrend etabliert, der in einem sehr freundlichen Wochenschluss mündete. Knapp über 33.000 Punkten verläuft die untere Begrenzung einer Seitwärtsrange. Diese dürfte zunächst als Widerstand fungieren. Da die Indikatoren im überkauften Bereich notieren und somit kurz vor Verkaufssignalen stehen, sollte in der kommenden Wochen mit einer Korrekturbewegung gerechnet werden. Auffällig war aber, dass am Freitag mit dem freundlichen Tag ein Anziehen der Umsätze einherging, was auf eine zunehmende Marktbreite schließen lässt. Die Anleger fassen offenbar nun etwas mehr Vertrauen in den US-Markt.

Quelle Charts: ProRealTime.com

