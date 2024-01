Dow Jones Industrial Index: Hochpunkt in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Sehr geehrte Damen und Herren,

beim Dow Jones Industrial Index kam es am 19.1.2024 zu einer Überschneidung der Analysegeometrie mit den Kursen.

Dieses indiziert einen Hochpunkt und alsbaldigen Seitwärtsverlauf der Kurse.

Nur durch ein paar starke Aufwärtskursbalken kann eine Korrektur bei den Indizes abgewandt werden.

Dow Jones Industrial Index; aus dem aktuellen X-Sequentials Trading Börsenbrief 592:

Der Dow Jones Industrial Index stieg in der laufenden Handelswoche bis 38.343.93 Punkten an und notiert am Dienstag, dem 30.1.2024 bei 38.327 Punkten.

Es wurde veröffentlicht, dass die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich der laufende Aufwärtstrend bis 41.080 Punkte fortsetzen wird.

Diese Kursprognose muss wie folgt aktualisiert werden:

Der DJI befindet sich aktuell innerhalb einer von 38.015 Punkten bis 38.520 Punkten verlaufenden Aufwärtszielzone. Erst bei Überbieten der Marke 38.520 Punkten kann die direkte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 41.080 Punkten eintreten. Zudem muss der DJI stets oberhalb der aktuellen X-Sequentials Aufwärtstrendmarken notieren.

Bis dahin muss von einer baldigen Korrektur bis 34.115 Punkten, mindestens bis 35.679,13 Punkten ausgegangen werden. Diese Korrektur ist zu erwarten, wenn der DJI unterhalb der aktuellen Aufwärtstrendmarke bei 37.656,52 Punkten notiert.

Zudem liegt mit der X-Sequentials Kursbalkenanalysegeometrie von 37.505 Punkten bis 37.451,71 Punkten eine Überschneidung vor.

Einer solchen Überschneidung schließt sich in nahezu allen Fällen, ein Hochpunkt gefolgt von einer Seitwärtsbewegung um diesen Kursbereich herum, an.

Der DJI müsste sich daher nahe einem Hochpunkt befinden.

Die Seitwärtsbewegung/Korrekturbewegung kann erst vermieden werden, wenn eine plötzlich größere Kursbewegung in Aufwärtsrichtung eintrifft.

Es bestand seit 37.625 Punkten eine Long-Position.

Der Stopp wurde 37.630 Punkte gesetzt und aufgrund dieser Analyse vom letzten Wochenende auf 37.794 Punkte angehoben.

Das Kursziel lag bei 41.000 Punkten und wurde auf 38.265 Punkte heruntergesetzt.

Das Kursziel wurde erreicht und es wurden +640 Punkte gewonnen.

Mit den vorherigen Dow-Jones-Index Handelssignalen wurden nachfolgende Gewinne realisiert:

Dow Jones Industrial Index: +1246 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +845 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1016 Punkte.

Dow Jones Industrial Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief erscheint wöchentlich per E-Mail und Abonnentenzugang zum Lesebereich.

Sie können den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen aktuell für nur 499 EUR anstatt 999 EUR erwerben.

Nutzen Sie diese Gelegenheit!

Zahlen Sie sicher mit PayPal:

12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

Zahlen Sie sicher mit Stripe (Kreditkarte):

12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (beste) Börsenbrief für Ihr Trading