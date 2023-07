Dow Jones - Hier wirkt ein massiver Widerstand

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones ist, wie der DAX, in der zweiten Wochenhälfte unter Druck geraten. Bereits zum achten Mal musste der US-Index an einem, inzwischen massiven, Widerstand wieder nach unten abdrehen. Begünstigt wurde dies durch die Indikatoren, die Verkaufssignale generiert haben. Trotzdem gibt es von der Statistik her, genau wie beim DAX einen Hoffnungsschimmer für einen erneuten Anstieg. Wenn allerdings ein Index so häufig immer wieder im gleichen Bereich scheitert, dürfte es schwer werden, kurzfristig einen Ausbruch zu generieren. Ein „Auskonsolidieren“ ist daher für die nächste Zeit wahrscheinlicher.

Quelle Charts: ProRealTime.com

