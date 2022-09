Dow Jones – Eine große Chance durch einen Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones hat, genau wie der DAX, eine sehr negative Woche hinter sich, konnte aber am Freitag eine klassische Hammer-Formation generieren. Diese muss am Montag bestätigt werden, indem das Top vom Freitag überwunden wird. Sollten die Marktteilnehmer eine solche Bewegung generieren können, würde dies zu einer Trendwende führen und ein Halten der Aufwärtstrendlinie bedeuten. Der MACD-Indikator ist zuletzt an seiner Triggerlinie abgeprallt und hat damit ein finales Verkaufssignal generiert. Dieses dürfte mit dem jüngsten Rückgang allerdings abgearbeitet sein. Die übrigen Indikatoren stehen vor Kaufsignalen oder Divergenzen, was ebenfalls für einen positiven Wochenauftakt spricht. Auch der inzwischen aufgebaute Abstand zur 21-Tage-Linie spricht zumindest für eine Gegenbewegung nach oben.

