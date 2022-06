Dow Jones – Alle Augen auf die Fed!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Spannender könnte die Situation vor einem Zinsentscheid in den USA kaum sein. Inzwischen erwartet der Markt sogar eine Erhöhung um 75 Basispunkte. Im Vorfeld mussten Indizes wie der Dow Jones Industrial Average® kräftig Federn lassen.

Ob man als Anleger gerade an einem solch wichtigen Tag wie heute aktiv wird, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Die zu erwartende Volatilität werden viele schätzen, kann auf der anderen Seite aber auch Probleme und schnelle Verluste bereiten. Zumindest im Dienstagshandel ließ der Abwärtsdruck im Dow Jones Industrial Average® etwas nach. Der Index stabilisierte sich im Bereich einer Abwärtstrendvariante.

Im Fokus dürfte heute die Widerstandszone zwischen 30.547 und 30.635 Punkten stehen. Ein Ausbruch darüber könnte Käufer anlocken und den Index in den Bereich der Unterkante des am Montag gerissenen Gaps bei 31.145 Punkten führen. Das Gap wäre bei 31.393 Punkten geschlossen. Auf der Unterseite könnten weitere Tiefs dagegen den Weg in Richtung der 30.000-Punkte-Marke freimachen. Im Detail warten Supports bei 29.881 und 29.568 Punkten, von denen aus auch größere Erholungen wieder möglich werden.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.05.2022 – 14.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HR0774 42,07 26.230,61 6,97 open end

Dow Jones® Index HR3F3U 15,28 29.037,54 19,26 open end

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HR78GX 64,81 37.330,99 4,53 open end Dow Jones® Index HB5VNQ 40,69 34.816,04 7,22 open end

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017 – 14.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.06.2022; 15:00 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.06.2022; 15:02 Uhr

