Dow Jones – Der Abwärtstrend steht auf dem Prüfstand

Auch an den US-Märkten hat es in der vergangenen Woche eine deutliche Veränderung in der Stimmung gegeben. Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends konnte der Dow Jones Aufwärtsdynamik entwickeln und ist fast bis an die Abwärtstrendlinie gelaufen. Diese Dynamik dürfte kaum noch zwei weitere Wochen durchzuhalten sein. Gleichwohl hat sich die Lage mit dem Trendbruch verbessert und die übergeordnete Abwärtstrendlinie steht auf dem Prüfstand.



Der MACD-Indikator zeigt noch keine Trendwende an, wenngleich die anderen Indikatoren im überkauften Bereich notieren. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer so langsam wieder Zutrauen fassen und ein Trendbruch bevorstehen könnte. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang aber die alte Unterstützungszone, die im Fall des Trendbruchs ebenfalls überwunden werden würde. Ein Übersteigen dieses unteren Bereichs dieser alten Unterstützung würde das deutlich stärkere Signal darstellen.

