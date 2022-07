Dollar General: Gewinnzuwächse im dritten Jahr in Folge!

Profitables Geschäfstmodell bei Dollar General (DG) mit haltbaren Lebensmitteln und Selfscanner-Kassen. Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: DG ISIN: US2566771059

Rückblick: Die Aktie des Lebensmitteldiscounters konnte im vergangenen Halbjahr rund 16 Prozent zulegen. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch endete in Höche des 20er-EMA und orientierte sich zugleich an den Tiefs der letzten dreieinhalb Wochen, so dass wir eine solide Unterstützungsline knapp undter 243 USD erkennen.

Chart vom 19.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 245.35 USD





Meine Expertenmeinung zu DG

Meinung: Dollar General vertreibt in 18.000 Läden günstige Lebensmittel, aber auch Haushaltswaren, Saisonartikel, Reinigungsmittel, Grundbekleidung sowie Gesundheitsprodukte und Kosmetika. Zielgruppe sind Familien mit niedrigem bis mittlerem Einkommen und so konzentrieren sich die Filialen auf Ballungszentren mit einem hohen Anteil an Geringverdienern. Das Unternehmen setzt dabei insbesondere auf lange haltbare Produkte wie Tiefkühlwaren, so dass ein Verderben nahezu ausgeschlossen werden kann. Es versteht auch, das Risiko der Personalkosten im Griff zu behalten, indem es konsequent auf Selfscanner-Kassen setzt. Die Gewinnzuwächse konnten das dritte Jahr in Folge gesteigert werden und lagen 2021 bei fast 60 Prozent.

Setup:

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über die letzte Tageskerze, den Stopp Loss unter die oben genannte Unterstützungsline und peilen das Pivot-Hoch vom 7. Juli an. Neue Quartals gibt es am 25. August, so dass ein mehrwöchiger Trade durchaus möglich wäre. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RH.

Veröffentlichungsdatum: 13.07.2022

