Dividendentitel gegen Inflation

Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen sind aussichtsreiche Segmente

Dividenden sind ein wichtiges Element der langfristigen Aktienrenditen, die seit 1940 etwa ein Drittel der Renditen ausmachen. Dies wird noch wichtiger, wenn die Kapitalerträge gedämpft sind. Wir gehen davon aus, dass der Anteil der Dividenden an den Gesamtrenditen im aktuellen Umfeld größer sein wird als in den letzten zehn Jahren, als die Kapitalrenditen dominierten. Wichtig ist, dass Dividenden in der Vergangenheit gut mit der Inflation Schritt gehalten haben. In den USA schneiden Unternehmen, die Dividenden zahlen, in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen in der Regel besser ab als Unternehmen, die keine Dividenden zahlen. Außerdem sind sie in der Regel defensiver ausgerichtet, das heißt, sie fallen in schlechten Zeiten weniger stark als der Markt. Dies ist unter den derzeitigen volatilen Bedingungen wichtig. Dividendenstrategien investieren naturgemäß in etabliertere Unternehmen, die einen hohen freien Cashflow erwirtschaften und sich in einem wachstumsschwachen oder rezessiven Umfeld besser behaupten als wachstumsorientierte Unternehmen, die für dieses Wachstum investieren müssen.



Verlässliche dividendenzahlende Unternehmen sind Qualitätsunternehmen, die beständige Erträge erwirtschaften und starke Bilanzen haben. Qualität bedeutet, dass die Unternehmen gute, beständige Eigenkapitalrenditen (ROE) erwirtschaften und über solide Bilanzen verfügen, was in der Praxis eine relativ geringe Nettoverschuldung bedeutet. Die Kunst besteht darin, Unternehmen zu finden, die Dividenden über dem Marktniveau zahlen können, deren Erträge gut gedeckt sind und die wahrscheinlich im Laufe der Zeit wachsen werden. Beständigkeit ist auch bei Einkommensinvestitionen sehr wichtig – diese Kennzahlen sollten im Laufe der Zeit konstant sein und nicht von Jahr zu Jahr stark schwanken. Zusammengenommen sind diese Faktoren eine starke Mischung. Unternehmen mit hoher Verschuldung und übermäßig hohen Dividendenausschüttungen sind sehr viel anfälliger für hohe Inflation, Zinserhöhungen und eine Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit. Dividendenkürzungen sind oft die Folge.



Bei der Suche nach potenziellen Gewinnern in diesem Segment gibt es bestimmte Bereiche, die Anleger in Betracht ziehen können, darunter das Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen, da sie relativ unempfindlich gegenüber Konjunkturzyklen sind. Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorger sind in der Regel relativ immun gegen den Konjunkturzyklus. Auch bei den Finanz- und Industriewerten gibt es mehrere 'Dividendenkönige', was zeigt, dass es auch in zyklischeren Bereichen Chancen gibt. Dividendenkönige sind Unternehmen, die seit 50 Jahren jährliche Dividendenerhöhungen vorweisen können, und diese kommen in der Regel aus den USA – in Kontinentaleuropa gibt es eigentlich keine.



Erhöhte Ausschüttungen sind in der Regel ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft des Unternehmens und führen zu einer entsprechend positiven Reaktion des Aktienkurses. Vielleicht gehören diese Unternehmen zu neueren Branchen wie der Halbleiterindustrie, die nicht die Erfolgsbilanz von 50 oder 60 Jahren aufweisen, aber sie können in einem auf Dividenden ausgerichteten Portfolio genauso effektiv sein.

Konkrete Beispiele

Johnson & Johnson ist ein globaler Gesundheitsriese, dem eine Reihe von Pharma-, MedTech- und Verbrauchermarken gehören. Die Nachfrage im Gesundheitswesen ist sehr unelastisch, was dem Unternehmen 60 Jahre lang ununterbrochene Dividendenerhöhungen beschert hat.



Cincinnati Financial ist ein US-Schaden- und Unfallversicherer. Das Versicherungswesen ist ein zyklischerer Markt als das Gesundheitswesen, so dass die Tatsache, dass das Unternehmen seine Dividende 61 Jahre in Folge erhöhen konnte, vielleicht sogar noch beeindruckender ist und davon zeugt, wie gut das Unternehmen geführt wird.



Zwei weitere Aktien mit mindestens 50 Jahren Dividendenerhöhung sind PepsiCo und Nucor. Pepsi wird den meisten Menschen ein Begriff sein, aber Nucor ist vielleicht ein weniger bekannter Name. Nucor ist ein US-amerikanischer Stahlhersteller, der seit 50 Jahren ununterbrochen seine Dividenden erhöht. Wenn man bedenkt, wie zyklisch die Stahlindustrie ist, ist das eine bemerkenswerte Leistung.



Nucor legt auch großen Wert auf Nachhaltigkeit – das Unternehmen ist der größte Recycler von Metallschrott in den USA und dank seiner effizienten Betriebsabläufe beträgt seine Kohlenstoffintensität weniger als ein Drittel des weltweiten Durchschnitts für Stahlwerke. Dies wird hoffentlich dazu beitragen, die Dividende für weitere 50 Jahre zu steigern.

Marktkommentar Mark Peden, Portfoliomanager des Aegon Global Equity Income Fund bei Aegon AM

