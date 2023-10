Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

PM Rize ETF: Diversifizierung und Inflationsschutz – Zukunftstaugliche Infrastruktur als Dienst am Menschen und seiner Umgebung





Diversifizierung und Inflationsschutz: Zukunftstaugliche Infrastruktur als Dienst am Menschen und seiner Umgebung

Infrastruktur ist unerlässlich und vielfältig – so dient sie in modernen Gesellschaften nicht nur der stets zuverlässigen Verfügbarkeit von Ressourcen wie Strom, Wasser, Daten und Verkehrsanbindungen, sondern umfasst auch soziale Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung. Wenn Infrastruktur langfristiges Wirtschaftswachstum ermöglicht und dabei der Umwelt und Gesellschaft zugutekommt, ist sie nach Definition des thematischen ETF-Pioniers Rize ETF „nachhaltig“, und die entsprechenden Unternehmen sind dadurch ideal für die Entwicklungen der Zukunft positioniert.

Infrastruktur zur Stromübertragung zählt zu den wichtigsten Eckpfeilern für das Funktionieren moderner Gesellschaften ©Adobe Stock

London/München, 4. Oktober 2023 – „Effektive Infrastrukturen sind für entwickelte wie sich entwickelnde Gesellschaften lebenswichtig – und weisen selbst in hochentwickelten Gesellschaften gewaltigen Investitionsbedarf auf“, so Rahul Bhushan, CIO und Co-Gründer von Rize ETF. Denn allein die für die Erreichung des Netto-Nullzieles seien bis 2030 Infrastruktur-Aufwendungen von einer Billion US-Dollar jährlich notwendig.[1] Dazu kommt die Notwendigkeit von Infrastrukturinvestitionen zur Bekämpfung der sozialen Ungleichheit in weiten Teilen der Welt, auch durch Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie bei der Erweiterung des immer wichtiger werdenden Zugangs zum Internet und zu digitalen Diensten.[2]

Politische Initiativen geben weiteren Auftrieb

„Supranationale und zwischenstaatliche Akteure haben diese Notwendigkeit erkannt und in den letzten Jahren Programme gestartet, die sich ausschließlich der Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte widmen“, kommentiert Bhushan und verweist dabei auf die G7-Initiative „Build Back Better World“ – die Kapital in Billionenhöhe für Infrastrukturinvestitionen in Ländern mit geringen und mittleren Einkommen mobilisieren soll – und den europäischen Aufbauplan NextGenerationEU. Diese 2021 ausgerufene Initiative sieht Investitionen von über 800 Milliarden Euro für ein “gesünderes, grüneres und digitaleres” Europa vor, wobei 40 Prozent der Gesamtsumme für Klimainitiativen und 26 Prozent für digitale Verbesserungen angedacht sind.[3] In den Schatten gestellt werden diese Initiativen noch vom „Infrastructure Investment and Jobs Act“ in den USA, der ganze 1,2 Billionen Dollar an Investitionen vorsieht – unter anderem für Energieinfrastruktur, Wasserprojekte und digitale Infrastruktur.

Welche Infrastrukturunternehmen sind wirklich nachhaltig?

Zur Identifikation von Sektoren und Unternehmen, die langfristig von dieser Dynamik profitieren, verweist der ETF-Experte Rahul Bhushan auf die Regelwerke der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten sowie die noch in Ausarbeitung befindliche Taxonomie für soziale Aktivitäten. „Auf deren Basis haben wir ein Investitionsthema entwickelt, das Unternehmen und Produkte insbesondere durch zwei Anforderungen identifiziert: Erstens müssen sie einen sinnvollen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. Zweitens muss das Unternehmen durch sein Agieren relevante Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken abmildern und den übergeordneten Umwelt- oder Sozialzielen dienen.“ Die Klassifikation des Index von Rize ETF würde darüber hinaus noch nach der Geschäftstätigkeit und geografischen Lage durch Einordnung in Kategorien und Subsektoren unterscheiden.

Chancen im globalen Süden

Obwohl Investitionen in unterschiedlichste Infrastrukturbeben sich also global als notwendig herausstellen, sei der Effekt nachhaltiger Entwicklung je nach geografischer Lage unterschiedlich hoch. „Die Errichtung einer brandneuen, wirtschaftlich leistungsfähigen Infrastruktur in Frontier-Märkten, wie sie vor allem im globalen Süden bestehen, haben relativ gesehen natürlich viel größere soziale Auswirkungen als die Modernisierung einer bestehenden Infrastruktur in der entwickelten Welt“, merkt Bhushan an.

Diese Modernisierung treibt etwa das im Rize-Index gelistete Unternehmen Taesa S.A. voran. Die auf Stromübertragung spezialisierte Aktiengesellschaft aus Brasilien errichtete Übertragungsnetze, die die Energieversorgung über mehrere Bundesstaaten des riesigen Landes sichern und damit Unternehmen und Haushalte versorgen „Ein weiteres Beispiel für ein Vorzeigeunternehmen ist die Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM), die das U-Bahn-System der thailändischen Hauptstadt Bangkok betreibt. Die BEM trägt wesentlich dazu bei, Verkehrsstaus zu verringern und einen effizienten Verkehr zu gewährleisten. Als wichtiges Infrastruktur- und Verkehrsunternehmen ist sie von zentraler Bedeutung für das städtische Verkehrsnetz in Bangkok“, so Rahul Bhushan.

Verwandter ETF:

RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

- Ende -

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF (von Ark Invest LLC. übernommen)

Rize ETF ist Europas erster spezialisierter Emittent thematischer ETFs. Das Unternehmen ist auf die Schaffung von thematischen und nachhaltigen Indizes und ETFs spezialisiert. Rize ETF war ein Pionier und hat den Aufstieg nachhaltiger thematischer Indizes und ETFs in Europa vorangetrieben.





Rize ETF wurde 2019 von den thematischen ETF-Pionieren Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard gegründet, und die ersten ETFs des Unternehmens werden im Februar 2020 aufgelegt. Das Gründerteam ist ein bewährtes Team von ETF-Experten mit zusammen über 40 Jahren Erfahrung. Das Team ist darauf spezialisiert, qualitativ hochwertige, forschungsgestützte und zielgerichtete Anlagestrategien zu entwickeln, die die einzigartigen Erkenntnisse und das Fachwissen der besten und glaubwürdigsten Forschungsexperten für jedes Thema nutzen. Rize ETF hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anlegern Zugang zu den weltweit spannendsten Megatrends zu verschaffen, die nicht nur den langfristigen Überzeugungen des Unternehmens entsprechen, sondern auch mit seinen persönlichen Werten übereinstimmen.Im September 2023 wurde Rize ETF von ARK Invest LLC übernommen, das von CEO/CIO Catherine ("Cathie") Wood geleitet wird. Rize ETF wird derzeit in ARK Invest Europe umgewandelt, mit dem Ziel, eine umfassende ETF-Plattform zu schaffen, die sowohl disruptive Innovationen als auch nachhaltige Investitionen umfasst und eine Mischung aus aktiven und Indexstrategien bietet.

Weitere Informationen unter https://rizeetf.com/