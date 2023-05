Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

PM: Diversifikation mit Zukunft – Gold und Bitcoin unter aktuellem Licht

Diversifikation mit Zukunft – Gold und Bitcoin unter aktuellem Licht

Diversifikation und Absicherung gelten als notwendige Elemente bewährter Investitionsstrategien – so auch in Form einer Mischung aus Anleihen und Aktien oder maßgeschneiderter Hedgefonds. Der Krypto-ETP-Anbieter 21Shares verweist auf einen weiteren Ansatz, der vor einem Jahr zum ersten Mal in einem börsennotierten Produkt verwirklicht wurde: Der Kombination aus Gold und dem Kryptoasset Bitcoin unter regelmäßiger Neugewichtung beider Assets. Dessen Performance übersteigt seitdem die Kursentwicklung von Gold und Bitcoin – in einer Zeit, die von Inflation, geopolitischen Umbrüchen und einer Abkehr von manchen traditionellen Assets wie dem US-Dollar geprägt ist.

München/New York, 2. Mai 2023. «Dass sich die Welt verändert, ist auch an den Börsen und Kapitalmärkten zu spüren», merkt Bernhard Wenger, Head of Nordeuropa, DACH, Benelux und Frankreich bei 21Shares an. «Und das nicht nur durch sich verändernde Kurse von Aktien, Anleihen und Währungen, sondern auch an der Rolle, die diesen Investitionskategorien zugeschrieben wird.» Dazu gehöre auch die durch das verschärfte geopolitische Umfeld bedingte Dynamik der De-Globalisierung von Währungspolitik, wie Wenger anmerkt. Entwicklungen wie die Abkehr Chinas und Russlands von der Hegemonie des US-Dollars, die weltweite Anhäufung von Goldreserven durch die Zentralbanken in einem hohen Tempo und die potenzielle Entwicklung einer gemeinsamen Währung der BRICS-Staaten[1] seien Zeichen für einen «Paradigmenwechsel», der Risiken schaffe. «Bitcoin steht als erstes und nach wie vor größtes Kryptoasset beispielhaft für ein alternatives, nicht unter Kontrolle der Zentralbanken stehendes Geldsystem, das – ähnlich wie Gold – von den konfliktanfälligen staatlichen Währungssystemen abgekoppelt bleibt. Anders als Gold gilt Bitcoin als aufstrebendes, risikobehaftetes Asset, das eine starke Korrelation zu Technologieaktien aufweist. Aufgrund fortschreitender regulatorischer Adoption gewinnt es jedoch zunehmend den Status als legitimer Vermögenswert, der sich auch nach dem Niedergang mehrerer (Krypto-)Banken stabil entwickelt hat», so Bernhard Wenger.

Auch Gold erlebt neue Allzeithochs

Auch der Goldkurs tendiert derzeit in Richtung neuer Allzeithochs und profitiert damit von der sich verändernden geopolitischen Landschaft, zu der auch die Entscheidungen zahlreicher Zentralbanken – insbesondere im BRIC-Raum – gehört, neues Gold zu beschaffen. «Gold gilt seit der Antike als weltweit akzeptiertes Wertaufbewahrungsmittel, das als Schutz vor Inflation und als sicherer Hafen in wirtschaftlichen und politischen Krisenzeiten dient. Es ist immer noch der führende und liquideste physische Rohstoff, obwohl Industriemetalle wie Nickel, die für Batterien unerlässlich sind, mittlerweile stark nachgefragt werden», kommentiert Wenger. In Zeiten des Umbruchs der globalen, politischen Landschaft stünden auch die Zeichen für Gold in der nächsten Dekade äußerst gut.

BOLD-Kombination übersteigt Gold- und Bitcoin-Kurs

Die Idee der Kombination des traditionellen Rohstoffes Gold und des «digitalen Rohstoffes» Bitcoin ergebe sich auch unter Berücksichtigung des wachsenden Stellenwerts von Bitcoin aus ihrer umgekehrten Rolle in makroökomischen Entwicklungen. «Genauso wie Aktien und Anleihen aufgrund ihrer Diversifizierungsvorteile gut zusammenpassen, gilt dies auch für Bitcoin und Gold. Bitcoin entwickelt sich wie die Assetklasse Aktien dann gut, wenn die Wirtschaft expandiert. Gold schneidet, wie traditionell Anleihen besser ab, wenn die Wirtschaft schrumpft», merkt Wenger an. Diese Kombination hat in inflationären Zeiten zu erheblichen risikobereinigten Renditen geführt: So hat sich der BOLD-Index, der als Basis für das regelbasierte 21Shares Bytetree BOLD ETP dient, seit 2017 fast doppelt so gut entwickelt wie die Kurse von Gold als auch Bitcoin.

«Entscheidend für diese Performance ist das regelmäßige Rebalancing. Es ist ein wesentlicher Faktor im Bereich des Portfoliomanagements, da es das Potenzial hat, die risikobereinigten Renditen deutlich zu erhöhen und gleichzeitig die Volatilität zu reduzieren. Im Fall BOLD, werden die Anteile von Bitcoin und Gold auf der Grundlage der jeweiligen Risikoniveaus, die durch die historische Volatilität bestimmt werden, zugewiesen», erklärt Wenger. Derzeit werde Gold eine wesentlich höhere Gewichtung als Bitcoin zugewiesen, aber sobald die Volatilität von Bitcoin in Zukunft nachlasse, werde die Gewichtung entsprechend erhöht. Das Rebalancing verbessere die Rendite einer Kombination aus Bitcoin und Gold, zweier Assets, deren wichtige Vorteile der Schutz gegen Inflation, möglicher Währungsabwertungen und Tail Risk-Ereignissen seien. Langfristig biete die Strategie Wenger zufolge Chancen für Übergewinne.

###

Über 21.co



21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.



Weitere Informationen: https://21.co

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for securities of 21Shares AG. Neither this document nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. This document constitutes advertisement within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus. This document and the information contained herein are not for distribution in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful. This document does not constitute an offer of securities to sell or a solicitation of an offer to purchase in or into the United States, Canada, Australia, or Japan. The securities of 21Shares AG to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States. This document is only being distributed to and is only directed at: (i) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"); or (iv) persons who fall within Article 43(2) of the Order, including existing members and creditors of the Company or (v) any other persons to whom this document can be lawfully distributed in circumstances where section 21(1) of the FSMA does not apply. The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any EEA Member State (other than the Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Slovakia, Spain and Sweden) that has implemented the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129, together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Regulation") this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. Exclusively for potential investors in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Slovakia, Spain, and Sweden the 2020 Base Prospectus (EU) is made available on the Issuer’s website under www.21Shares.com. The approval of the 2020 Base Prospectus (EU) should not be understood as an endorsement by the SFSA of the securities offered or admitted to trading on a regulated market. Eligible potential investors should read the 2020 Base Prospectus (EU) and the relevant Final Terms before making an investment decision in order to understand the potential risks associated with the decision to invest in the securities.