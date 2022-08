Disney ueberrascht positiv

Call auf Disney: 72 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 12.08.2022, 08:30 Uhr

Die überraschend guten Quartalszahlen von Disney und die sinkende Inflation in den USA sorgten für eine fulminante Aufwärtsbewegung der Aktie von Walt Disney. Nach Handelsschluss erreichte der Kurs in der Spitze ein Plus von rund 12 Prozent. Beim Streamingdienst Disney+ wird über eine Preiserhöhung nachgedacht.

Netflix gerät immer stärker unter Druck. Während der Streaming-Pionier im ersten Halbjahr 1,1 Millionen Abonnenten verloren hat, holt Verfolger Disney mit einem Plus von 24,7 Millionen neuer Kunden schnell auf. Die Streamingdienste des Unterhaltungsriesen Disney haben den bisherigen Marktführer Netflix nun sogar eingeholt. Zusammengenommen kommen Disneys Streaming-Dienste weltweit auf 221,1 Millionen Kunden und liegt damit ganz knapp vor Netflix mit 220,7 Millionen Kunden. Der erst im November 2019 als Netflix-Jäger gestartete Streaming-Service gewann damit im abgelaufenen Quartal deutlich mehr Kunden hinzu als von Experten erwartet. Bisher verbrennt Disney mit Streaming allerdings Milliarden. Die Popularität seiner Dienste nutzt Disney, um das Potenzial für Preiserhöhungen zu testen. In den USA kostet das Abo ab Dezember 10,99 Dollar im Monat - ein Plus von fast 38 Prozent zum alten Preis von 7,99 Dollar.

Zum Chart

Disney scheint über dem Berg zu sein, nachdem aktuell wieder Kurse aus der Zeit vor Corona rund um den Wert 117 US-Dollar gehandelt werden. Der Overnight-Gap durch die Veröffentlichung der Zahlen vorgestern nach Handelsschluss erreichte in der Spitze 12,44 Prozent. Aktuell ist noch ein Plus von rund 4,5 Prozent übrig, nachdem gestern das Level bei 117,68 US-Dollar erreicht wurde. Der Abwärtstrend der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurde auf jeden Fall signifikant durchbrochen. Die positiv überraschenden Quartalszahlen mit einer Umsatzsteigerung von 26 Prozent auf 21,5 Milliarden US-Dollar wurden nur von einer Gewinnsteigerung im Ausmaß von 53 Prozent getoppt. In der Top Down Betrachtung sorgte auch der Gesamtmarkt in den USA für steigende Kurse, weil der Rückgang der Inflationszahlen die Erwartungen der Marktteilnehmer übertraf und somit der FED mehr Spielraum in der Zinspolitik erlaubt. Die Marktteilnehmer gehen aktuell davon aus, dass der Referenzzinssatz weniger stark steigen muss.

The Walt Disney Co. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 130,04 // 157,22 US-Dollar Unterstützungen: 113,45 // 92,25 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Disney-Aktie bis auf 139,76 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JA4VKU) überproportional mit einem Omega von 4,25 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 40 % und dem Ziel bei 139,76 US-Dollar (2,87 Euro beim Optionsschein) bis zum 14,09.2022 ist eine Rendite von rund 72 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 104,48 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,52 zu 1, wenn bei 104,48 US-Dollar (0,88 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JA4VKU

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,43 - 1,44 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 120,00 US-Dollar

Basiswert: The Walt Disney Co.



akt. Kurs Basiswert: 117,90 US-Dollar Laufzeit: 16.06.2023

Kursziel: 2,87 Euro Omega: 4,25

Kurschance: + 72 Prozent Quelle J.P. Morgan

