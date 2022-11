Dillard`s – Schafft die Aktie der Kaufhauskette den Big Picture Breakout?

Breakout Trading-Strategie



Symbol: DDS ISIN: US2540671011



Rückblick: Dillard’s ist eine führende Kaufhauskette in den USA. Das Unternehmen betreibt in 29 Staaten Warenhäuser unter dem Namen Dillard’s. Das Warensortiment besteht aus einer Kombination von bekannten Markenprodukten und eigenen Labels. Die Artikel können neben den Kaufhäusern auch über das Internet gekauft werden. Nachdem die Aktie im Juni auf Talfahrt ging, sahen wir in Folge auch eine starke Erholungsbewegung, welche fast bis an das Juni-Hoch ging. Danach folgte die nächste Bewegung, welche aber weniger volatil ausfiel.

Meinung: Dillard`s veröffentlicht am Donnerstag seine Quartalszahlen. Wichtig wird für die Anleger dabei der Blick nach vorne sein. Hier könnte Dillards positiv überraschen. Sollten wir in Folge der Zahlen einen Breakout der Aktie bekommen, wäre dies unser Kaufsignal. Sollte Dillards mit seinen Zahlen die Anleger nicht überzeugen können, besteht auch die Möglichkeit einer Kurslücke zur Unterseite.

Chart vom 07.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 325.12 USD



Setup: Mit einem Breakout über 340 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unter dem EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Dillard`s ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in DDS



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

