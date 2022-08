Digitale Währungen in einer neuen Weltordnung

Unlängst ist Krypto auch in der globalen politischen Arena angekommen. Unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurden beispielsweise Millionen von Krypto Geldern gespendet. Ohne prominente Persönlichkeiten wie Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX und H.E. Justin Sun, WTO-Botschafter von Grenada und Gründer eines der größten globalen Blockchain Netzwerke (TRON), wären viele dieser Transaktionen nie zustande gekommen.

Musk stellte seine Starlink Satelliten Terminals zur Verfügung, um das Internet am Laufen zu halten, und Sun spendete aus der eigenen Kasse 200.000 US-Dollar und ermutigte die TRON-Community weiter zu spenden (bisher kamen 4 Millionen US-Dollar in USDT (TRC-20) und TRX-Token zusammen).

Die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen sowie die anhaltenden Marktunsicherheiten und Inflationsängste führen dazu, dass Staaten sich auch weiterhin mit den Themen Decentralized Finance (DeFi), digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen beschäftigen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, erließ im März 2022 ein Gesetz, dass Kryptowährungen in der Ukraine legalisierten. Aber die Weitsicht der Ukraine kam bereits 2014, als die Unabhängigkeit eines eigenen IT-Sektors und ein Regulierungsrahmen für die Digitalisierung des Landes in Angriff genommen wurde.

DeFi, Bitcoin und Stablecoins fordern weiter den Status Quo der Finanzsysteme heraus

Das Jahr 2022 ist von Turbulenzen im Krypto Sektor geprägt. Krypto- Anleger verlieren Millionen, während Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt Regulierungen für eben diese Kryptowährungen planen. Dies markiert einen globalen Wendepunkt für Krypto Werte.

Obwohl US-Präsident Joe Biden vor einigen Monaten eine Gesetz erließ, um den Weg für digitale Assets zu ebnen, fordern Bitcoin und andere Kryptowährungen das Finanzsystem weiter heraus. Da keine einheitlichen Regulierungen existieren, geben Kryptowährungen weltweit Anlass zur Sorge. Ihre Vorteile sind schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und geringe Sicherheitsanforderungen. Somit werden sie auch oft für Betrug und Geldwäsche eingesetzt. Bis heute gibt es keine Schutzschirme für Anleger in diesem Bereich.

Die Regulierungsbehörden bemühen sich, geeignete Maßnahmen zu finden, um auf die riesigen Verluste im Krypto Markt zu reagieren, jedoch wirken sie oftmals hilflos. Es fehlt an kreativen und pragmatischen Ideen für Gesetze die einerseits Sicherheit schaffen, aber andererseits technologische Innovationen nicht gleich im Keim ersticken lassen.



Regulation: pragmatisch und sicher

Mit einem Marktwert von USD 1 Milliarde, war Bitcoin letztes Jahr in einem regelrechten Höhenflug. Einige Entwicklungsländer öffneten sich für Kryptowährungen, bspw. führte El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein. So klein diese Entwicklungsländer auch sind, sie spielen eine wichtige Rolle im Krypto-Ökosystem. Sie gelten als Pioniere und sogenannte ‚early adopters‘ im Vergleich zu den großen Volkswirtschaften, die erst im digitalen Zeitalter aufzuwachen scheinen. An Regulierung fehlt es aber auch in diesen unterentwickelten Regionen.



Die USA schreitet voran, indem sie seit neuestem Krypto Börsen reguliert. Diese müssen nun Kundenprofile registrieren und Transaktionsgrößen über USD 10,000 melden. Im vergangenen Jahr wurde eine Meldepflicht für digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen und NFTs eingeführt und der erste Bitcoin-Future-ETF an der New Yorker Börse offiziell gehandelt.

Laut Ranking liegt Deutschland auf Platz 1 der Kryptofreundlichsten Länder, da es in den letzten Jahren bei der Krypto-Regulierung einige Fortschritte gemacht hat. 2020 wurde das Gesetz zur Kryptoverwahrung in Kraft gesetzt und auch das „Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere” (eWpG) ohne physische Urkunden kam zum Tragen. Das neue Fondsstandortgesetz, das es ermöglicht 20% Kryptowährungen in institutionellen Spezialfonds zu halten trägt weiter auch zu einer positiven Entwicklung bei. Steuerliche Gesetzesgrundlagen lassen aber auch in Deutschland auf sich warten.

Aufsichtsbehörden werden zu Richtungsweisenden auf der Krypto-Weltbühne

Die Herausforderung, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, wird noch verschärft, da dezentrale Technologien (DLTs) den Kern des Systems erschüttern, auf dem Zentralbanken aufgebaut sind. DLTs benötigen per Definition keine Vermittler oder eine zentrale Verwaltungsstelle.

Stablecoins, das sind Kryptowährungen, die an Fiat-Währungen oder andere Rohstoffe gebunden sind, werden als neuesten Anleger Hype angepriesen, da diese mehr Preisstabilität versprechen. Die neueste Stablecoin, die am 5. Mai 2022 eingeführt wurde, eine dezentrale algorithmische Stablecoin (USDD), wurde von der TRON DAO Reserve ausgegeben.

H.E. Justin Sun ist womöglich als WTO-Botschafter für Grenada und TRON-Veteran der erste „Krypto-Diplomat“, der die Expertise in der Blockchain-Technologie mit dem Engagement verbindet, die nationalen Interessen eines Entwicklungslandes zu vertreten. Dabei interessiert ihn am meisten die Digitalisierung von Handel, Investitionen und der Regierungsführung voranzutreiben.

Mit ihrem “Stablecoin TRUST Act” sind die USA das einzige Land, das Stablecoins bisher reguliert, wobei Emittenten bestimmte Offenlegungsregeln einhalten und ihre Vermögenswerte mit Reserven unterlegen müssen. Der jüngste Absturz von Stablecoin Terra, bei dem Tausende von Anlegern über Nacht ihr Geld verloren, unterstreicht die Notwendigkeit einer Regulierung.

Digitales Geld prägt bereits eine neue Weltordnung. Immer mehr Länder erwägen digitale Zentralbankwährungen (CBDCs). Bidens Executive Order legt eindringlich fest, dass es mehr Forschung erfordert, ob ein potenzieller US-CBDC (oder e-Dollar) volkswirtschaftlich wirklich Sinn macht. Ein vernünftiges regulatorisches Umfeld erfordert Vereinbarungen auch zwischen den Ländern, nicht nur nationale Regulierungen.

Das nächste Kapitel: Regulierung von Big-Tech zu Best-Tech

Es sind Zeiten von großer Unsicherheit für Unternehmen, die in Blockchain-Technologie investieren. Sie können zurzeit auf wenig finanzielle Unterstützung hoffen, aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten und auch weil Blockchain im gleichen Atemzug wie Kryptowährungen genannt wird.

Im März 2022 begann ein Pilotprojekt des Europäischen Parlaments, das Informationen liefern soll über dezentrale Marktstrukturen. Fragen wie man bestimmte Prozesse für dezentralisierte Märkte vereinfachen und gleichzeitig vernünftig regulieren kann sollen beantwortet werden. Beispielswie welche Finanzinstrumente können auf DLT-Märkten gehandelt werden? Welche Art von Erlaubnis benötigt es für den Betrieb?

Konsortien wie die International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) mit mehr als 170 Mitgliedern, darunter auch BLOCKCHANCE, der größte europäische Blockchain Hub, haben sich der globalen Förderung von Blockchain und DLT verschrieben. Sie sind das Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft.

INATBAs Arbeitsgruppen stellen Themenpapiere zur Verfügung von DeFi bis NFTs oder DAOs, um den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern zu fördern und ihr Wissen zu teilen. Ziel ist es eine regulatorische Sandbox für eine angemessene und nachhaltige Regulierung der Branche zu etablieren.

Die Blockchain-Industrie hat zwar eine Lobby, ist aber weit davon entfernt, über den Krypto-Hype hinaus gehört zu werden. Die Ukraine-Krise hat aber womöglich eine neue Ära ausgelöst: Einen gewissen Bewusstseinswandel. Selbst die Hardliner in der Politik können Blockchain und Krypto nicht länger ignorieren, während sich die Welt weiterdreht.