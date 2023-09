Digitale Assets zurück in enger Preisspanne

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche eine Rückkehr in die gering volatile und enge Preisspanne, die seit Wochen vorherrscht. Nachdem die SEC die Entscheidung über die eingereichten Bitcoin Spot ETFs von Blackrock, Fidelity und co. um weitere 45 Tage nach hinten verschoben hat und die Berufung gegen Ripple Gestalt annahm, erfolgte Tristesse im Marktumfeld der digitalen Assets und die leicht positive Grundstimmung am Markt verflog. Somit bedarf es erneut eines "emotional aufgeladenen" Katalysators, um die Positivität nachhaltig im Markt zu etablieren. Die aktuellen Umstände im Markt, sowie die Konzentration auf wenige aber bedeutende Entwicklungen (Bitcoin Halving & Bitcoin ETFs), sorgen dafür, dass die jetzige kurzfristige Entwicklung vernachlässigt und Investitionen "zurückgehalten" werden. Dies sorgt dafür, dass Trends sich nur sehr schwer etablieren können und führt zu leichter Negativität, vor allem in Altcoins, die temporär für weiteren Verkaufsdruck sorgen könnten.

Auf Wochensicht steht eine Gesamtmarkt Entwicklung von ~-1.2% zu Buche - hier wurden die Verluste bereits minimiert!

Für die kommende Woche heißt es somit erneut: Supportzonen müssen gehalten werden, da kein nennenswerter Katalysator den Markt antreibt.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin erneut in der engen Preisspanne von ~$25.500 - ~$27.000. Die vergangene Woche zeigte deutlich, dass Kursgewinne oftmals schnell verkauft werden und somit keine Erwartungen eines größeren Aufschwunges vorliegen. Ein Großteil der Altcoins haben weiterhin mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen und weisen eine leichte Negativität auf. Sollte Bitcoin aus dieser Preisspanne ausbrechen (unabhängig der Richtung), dürfte die Volatilität spürbar steigen und somit für Marktbewegungen sorgen.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$27.150, ~$27.500, ~28.350.

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$25.500, ~$25.150, ~$24.400

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin durch die geringe Volatilität kaum gute Ein- oder Ausstiegspunkte. Hier sollte auf ein Ansteigen der Volatilität gewartet werden, um den dann vorherrschenden Trend zu handeln. Sollte ein Kursausbruch stattfinden, so wird dieser voraussichtlich länger anhalten und multiple Ein- und Ausstiegsszenarien ermöglichen. Durch die leichte Negativität in Altcoins könnten sich aufbauend auf den möglichen Trend im Bitcoin weitere Handelsmöglichkeiten ergeben, da diese oftmals eine größere Vola aufweisen und in bestimmten Phasen lukrativer für kurz- bis mittelfristige Positionen sind, als Bitcoin. Insgesamt gilt jedoch in dieser Woche: Geringe Investitionsquote bis ein neuer Trend etabliert wurde!