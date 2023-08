Digitale Assets "treten auf der Stelle". Der Trend der letzten Wochen wurde bestätigt und weiterhin ist keine nennenswerte Positivität im Markt zu spüren. Niedriges Handelsvolumen, geringe Volatilität und das erneute Warten auf einen Kursausbruch sorgen für Pattsituation im Markt.

Nachdem in der vergangenen Woche Negativität das Marktgeschehen bestimmt hatte, folgte in dieser Woche eine erneute Konsolidierung, mit einem kleinen Wochenminus von ~1.2 Prozent.

Für die kommende Woche heißt es erneut: Supportzonen müssen gehalten und etabliert werden, um mögliche Positivität und Trendumschwünge zu begünstigen.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von $25.000 und unter der Resistenzzone von ~$26.600. Nur ein "langanhaltender" Trend mit hohem Volumen könnte in dieser Phase die Marktsituation grundlegend ändern und Bitcoin in ein bullisches Muster zurückführen. Sollte dies nicht gelingen, könnte das Marktsegment weiterhin leicht negativ sein, nennenswerte Investitionen zurückgehalten werden und ein Testen der Supportzonen wahrscheinlich machen, wenngleich die potenzielle Downside durch die vorherigen Abverkäufe deutlich kleiner ausfallen sollte, als in den Wochen zuvor.

Trading-Idee

Aktuell bietet der Markt wenig lukrative Möglichkeiten für Einstiege. Kleinere Longpositionen könnten bei einer Supportbestätigung bei ~$25.000 ins Auge gefasst werden, um mit geringem Risiko einen möglichen Trendumschwung zu handeln. Hier sollte aber zwingend auf eben diese gewartet und Investitionen nicht voreilig getätigt werden. Neue Shortpositionen sollten mit großer Sorgfalt behandelt werden, da nur bei einem Verlust der gesamtem Supportzone neue lokale Tiefpunkte folgen könnten.