Digitale Assets: Die langersehnten Bitcoin Spot ETFs wurden genehmigt, folgt nun die Enttäuschung?

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche eine "Achterbahnfahrt" bezogen auf die preisliche Entwicklung. Herrschten in der ersten Wochenhälfte aufgrund der nahenden SEC-Bestätigung positive Stimmungen und steigende Kurse, so konnten diese Level nach der offiziellen Genehmigung nur kurzfristig gehalten und ausgebaut werden, bevor vor allem Bitcoin größere Kursrücksetzer erlebte und deutlich nachgab.

Rückblickend war dieses Ereignis ein temporäres "Buy the rumours, sell the news" Event, ein Phänomen, bei dem gewisse Aktionen schon eingepreist sind und schlussendlich zu Gewinnmitnahmen führen.

Fundamental und langfristig sind diese neuen Finanzprodukte für Bitcoin und die gesamte digitale Assetbranche ein weiterer wichtiger Meilenstein. Dennoch waren die Kapitalzuflüsse in den ersten Tagen erstaunlich gering, weshalb eine gewisse Tristesse bei den Marktteilnehmern herrscht und dies zu weiteren Abverkäufen führt. Langfristig gesehen werden diese ETFs frisches Kapital in den Markt bringen und die Verknappung von Bitcoin fördern, wodurch eine planbare Entwicklung mit geringerer Volatilität die Folge sein dürfte.

Auf Wochensicht steht somit erneut eine Gesamtmarktentwicklung von ~-4% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Sollte sich Bitcoin stabilisieren und erste Aufschwünge verzeichnen, so könnten Altcoins eine größere Rolle einnehmen und Bitcoin stark outperformen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun rund um die gebildete Supportzone von ~$42.000 und hat sich somit deutlich von dem gebildeten Jahreshoch bei knapp unter $50.000 verabschiedet. Dies verdeutlicht ebenfalls den signifikanten Rücksetzer, den es seit Donnerstagabend gegeben hat!

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$43.850, ~$45.250, ~$46.700

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$41.500, ~$40.600 ~$39.500

Trading-Idee

Der Katalysator "Bitcoin ETF" ist jetzt verbraucht. Somit müssen Marktteilnehmer entweder durch Swingtrades lohnenswerte lokale Dips nachkaufen oder auf Altcoins setzen, da das gestaute Volumen, welches in Bitcoin gehalten wurde in den vergangenen Wochen inzwischen langsam in eben jene fließen wird! Große Volumenänderungen in Altcoins könnten ein guter Indikator für einen Einstieg darstellen.