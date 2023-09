Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebten in der vergangenen Woche ein volatiles Auf und Ab. Die SEC verlor einen Gerichtsprozess gegen Grayscale, bei dem es um ein auferlegtes Verbot ging den Bitcoin Trust in einen Bitcoin Spot ETF umzuwandeln. Die Chancen auf einen baldigen Bitcoin Spot ETF in den USA stiegen durch den Sieg Grayscales deutlich an und verpassten der SEC, die eine sehr restriktive Politik gegen digitale Assets fährt, einen Tiefschlag. Die Marktteilnehmer nahmen diese "emotionale" Nachricht schnell auf und beförderten Bitcoin auf ein lokales Hoch von ~$28.000. Diese Positivität war jedoch emotional und nicht fundamental basiert, da das Gerichtsurteil keinen direkten Effekt auslösen wird und es eher als ein Fingerzeig an die SEC gewertet werden sollte, statt einem langfristigen Katalysator für den Markt. Durch diesen Umstand und der Verzögerungstaktik der SEC (Fristverlängerung für Entscheidungen der Bitcoin ETF Anträge), auch in Bezug auf den BlackRock Antrag, entstand ein negativer Trend, der die Kurse auf die Level vor dem Aufschwung zurückbrachte.

Auf Wochensicht steht eine Gesamtmarkt-Entwicklung von ~0.2% zu Buche - hier wäre deutlich mehr drin gewesen!

Für die kommende Woche heißt es somit: Supportzonen müssen gehalten werden, da kein nennenswerter Katalysator den Markt befeuern wird!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun erneut oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von $25.000 und unter der Resistenz von ~$27.000. Die vergangene Woche zeigte, dass bei Positivität im Markt die Resistenzen nicht sonderlich ausgeprägt sind, so dass ein starker Kaufdruck schnell für einen Trendumschwung sorgen könnte. Durch die konkret fehlenden Katalysatoren, die durch die SEC um mindestens 45 Tage verschoben wurden, könnte die Volatilität im Markt wieder leicht zurückgehen und einen engeren Trendkanal bilden. Auch die Korrelation zu den amerikanischen Aktienmärkten könnte nun nach einem Großteil der Berichtsaison leicht steigen.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$27.150, ~$28.000, ~28.200.

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$25.500, ~$24.650, ~$23.000.

Trading-Idee

In der vergangenen Woche konnten die unerwartet positiven (Grayscale vs SEC), sowie die erwartbaren negativen (Fristverlängerung bei den Bitcoin Spot ETF Anträgen) für lukrative Long- und Shorteinstiege sorgen. Hierzu bedurfte es entweder einen diskretionären Ansatz, um diese Nachrichten schnell handeln zu können oder ein Handelssystem, welches volatile Ausschläge oder mit schnellen Momentumsänderungen arbeitet. Für die kommende Woche bieten sich tiefe und "vorsichtige" Einstiege nahe der vorherrschenden Supportzone an, bei erneuter Bestätigung oder bei einer positiven Trendbestätigung, die sich letzte Woche schon angedeutet haben, wenn ein nennenswerter Katalysator den Markt bewegt.