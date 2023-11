Digitale Assets: Weitere Akkumulationen oder kühlt der Markt temporär ab?

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche erneut positive Kursentwicklungen, während Bitcoin in eine "Konsolidierung" überging. Der Fokus vieler Marktteilnehmer lag somit auf den Altcoins und damit einhergehend erfolgte eine Umschichtung des Kapitals von Bitcoin zu den jeweiligen Altcoins.

Dies passiert häufiger nach größeren Anstiegen im Markt der digitalen Assets, ist ein erwartbares Verhalten, wenn Abverkäufe sowie Korrekturen ausbleiben und stellt die zweite Phase des aktuellen Zyklus dar.

Der Markt der digitalen Assets verdeutlicht erneut, dass Katalysatoren (Bitcoin Spot ETF Thematik) vorhanden sein müssen, um Volumen in den Markt fließen zu lassen, diese Anstiege aber durchaus nachhaltig sind und der langfristigen Entwicklung dienen. In der Folge, bedingt durch diesen Wechsel des Momentums, sorgten Altcoins in dieser Woche für Positivität im Markt.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt-Entwicklung von ~4.1% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Kühlt sich der Hype um die Bitcoin Spot ETF Thematik final ab, könnten sinnvolle Rücksetzer und Supportbildungen folgen - jedes Gerücht oder positive Meldung würde für weitere Anstiege sorgen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin weiterhin rund um das gebildete Jahreshoch zwischen ~$34.400 bis ~$35.500. Durch die einsetzende Konsolidierung kann auf diesen Leveln im Idealfall eine starke und solide Supportzone etabliert werden, von der aus einerseits Altcoins weiterhin positive Kursentwicklungen erleben können und andererseits Bitcoin bei folgender Positivität weitere Aufschwünge vollziehen kann.

Aktuell scheinen auch die weltweiten Finanzmärkte leicht optimistisch auf die letzten Wochen des Jahres zu blicken. Dies könnte unabhängig der vorherrschenden Katalysatoren für langfristige Stärkung der aktuellen Kurslevel führen. Somit stehen die Zeichen insgesamt auf "Bullish", wenngleich Rücksetzer nach solchen Anstiegen immer mit eingeplant werden müssen.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$36.300, ~$37.100, ~38.500

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$33.500, ~$32.000, ~$30.500

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin, keine Einstiege für Händler, die Risiko scheuen. Strategien, die aktuell einsetzbar sind, dürften einem Dollar-Cost-Average oder anderem Akkumulierungsprinzip dienen, um einen Durchschnittspreis über Zeit zu erzielen. Ansonsten bietet Bitcoin in der aktuellen Phase nur Einstiege mit erhöhtem Risiko. Dies ist einer der Gründe, wieso viele Marktteilnehmer von Bitcoin zu Altcoins wechseln, da dort das Chancen-Risiko-Verhältnis noch deutlich günstiger ist!