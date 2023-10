Digitale Assets: Vorbereitung auf größere Bewegungen?

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche leicht negative Kursverläufe und gingen in eine temporäre Konsolidierung über. Die weltweiten Finanzmärkte erlebten ebenfalls leichte Negativität, nachdem die Arbeitsmarktdaten aus den USA erneut überraschend stabil und stark ausfielen. Diese Entwicklung konterkariert die Leitzinsanhebung der Zentralbank und nährt die "Angst" vor langanhaltenden hohen Zinsen. Dies führte zu einer leicht negativen Entwicklung bei "Risk-On" Assets. Digitale Assets, bedingt durch den Anstieg zum Start des Monats, sahen sich, vor allem in den Altcoins, kleineren Abverkäufen ausgesetzt, so dass Gewinnmitnahmen an der Tagesordnung standen.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt Entwicklung von ~-2.3% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Die weltweiten politischen Entwicklungen sollten genauestens betrachtet werden, um geeignete Handlungen zu tätigen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun erneut am oberen Rand des Trendkanales bei ~$28.000, nachdem ein Ausbruch in den vergangenen Tagen nicht geglückt ist. Die vergangene Woche verdeutlichte, dass die Resistenzzonen weiterhin größere Widerstände darstellen, wenngleich die folgenden Abverkäufe minimal ausfielen. Basierend auf der aktuellen Situation im Markt der digitalen Assets könnte ein erneuter Aufschwung für ein langfristiges Durchstoßen dieser Resistenzzonen sorgen. Der Fokus sollte diese Woche jedoch auch auf fallende Kurse gelegt werden, da die kurzfristige Kursentwicklung auch von der Entwicklung im Nahen Osten abhängen wird.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$29.100, ~$29.700, ~30.400

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$27.000, ~$26.500, ~$25.800

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin keine risikooptimierten Einstiege. Diese könnten jedoch jederzeit auftreten, wenn die Volatilität im Markt steigt. Aufgrund der unsicheren Lage der weltweiten Finanzmärkte in dieser Woche kann diese Bewegung positiv, wie auch negativ ausfallen, aktuell überwiegt eine leicht negative Tendenz. Bei größeren Bewegungen sollte ein schneller Einstieg gewählt werden und das Risiko in den kommenden Tagen minimiert werden.