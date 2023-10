Digitale Assets: Positive Bitcoin Spot ETF Vorzeichen sorgen für Jahreshoch!

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche positive Kursverläufe und eine erweiterte Konsolidierung. Nachdem die Gerüchteküche rund um eine sehr rasche Zulassung der Bitcoin Spot ETFs abgekühlt war, stockte auch der Aufschwung der digitalen Assets. Jedoch verzeichnete der Markt keinerlei Abverkäufe, wodurch sichtbar wird, dass aktuell die positive Grundstimmung überwiegt und den Markt trägt. Die Bären wurden in den vergangenen Tagen hart getroffen, der "emotionale" Aufschwung liquidierte Shortpositionen in Milliardenhöhe, wodurch aktuell kein Marktgleichgewicht vorherrscht. Dies begünstigte jüngst kaskadenähnliche Anstiege.

Der Markt der digitalen Assets verdeutlicht erneut, wie stark Katalysatoren und Adaptionen wirken können und dass eine schnell ansteigende Volatilität für langanhaltende Aufschwünge sorgen kann! Positive Signale seitens der SEC und eine starke Befürwortung von Bitcoins seitens BlackRock verstärken den Liquiditätsengpass am Markt. In der Folge, bedingt durch klassische Angebot-Nachfrage-Funktionen, etablieren die meisten digitalen Assets starke Supportzonen und Marktteilnehmer halten ihre Positionen langfristig, um eine mögliche Zulassung der ETFs nicht zu verpassen.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarktentwicklung von ~6.4% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Fließen weitere Investitionen als Antizipation für die Bitcoin Spot ETFs in die Märkte der digitalen Assets könnten weitere nennenswerte Aufschwünge folgen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin rund um das gebildete Jahreshoch bei ~$35.500. Aktuell lassen sich hieraus wenig analytische Daten filtern. Der Markt wurde von Emotionen der Marktteilnehmer überschwemmt. Dies führt, wie oben beschrieben, zu starken Anstiegen, bietet jederzeit aber auch die Gefahr einer größeren Kurskorrektur. Sollte durch weitere Positivität das Jahreshoch erneut durchbrochen werden, folgen sehr wahrscheinlich weitere Anstiege. Vorsicht sollte jederzeit geboten sein, denn ein Abkühlen der medialen Aufmerksamkeit oder eine negative Aussage der SEC könnten rasch für Turbulenzen sorgen.

Daraus schlussfolgere ich: Man sollte die Welle reiten, bis sie bricht. Im Moment scheinen rationale Entscheidungen nicht greifbar zu sein. Diese Marktsituationen treten bei digitalen Assets von Zeit zu Zeit auf und müssen mit Bedacht behandelt werden. Aktuelle Investitionen können mit einem gesunden Risikomanagement verwaltet werden, Neuinvestitionen sollten entweder einen langen Investitionszeitraum haben oder rigoros abgesichert werden!

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$35.750, ~$37.000, ~39.200

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$33.500, ~$32.000, ~$30.500

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin, keine Einstiege für Händler, die das Prinzip von "buy low and sell high" verfolgen. Investitionen, die aktuell getätigt werden, basieren in der Regel nur auf dem Grundgedanken weiterer Anstiege durch ausgelöste Positivität oder klassisches "FOMO" (the fear of missing out). Sollten weitere anhaltende Trends im Markt etabliert werden, könnten diese gut als Einstiege genutzt werden. Ansonsten sollte auf kleinere Rücksetzer gewartet oder das Risiko der Positionen signifikant erhöht werden. Die Zeit der risikoarmen Einstiege scheint nun für die nächsten Wochen vorbeigezogen zu sein!