Digitale Assets - Marktbericht inklusive Trading Idee für die KW4 - Die Umschichtungen bei Grayscale überlagern die positiven Bitcoin Spot ETF Zuflüsse!

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche Rücksetzer. Zwar verzeichneten die "Bitcoin Spot ETFs" in den USA weiterhin nennenswerte Zuflüsse, jedoch, so scheint es, stammen diese vornehmlich aus einer Umschichtung von Grayscale hin zu den anderen Anbietern. Grayscale hält mit über 600.000 Bitcoin mit Abstand die größte Summe, für einen institutionellen Investor. Durch die im Vergleich hohe Gebührenstruktur (1.5% im Vergleich zu ~0.3%), ziehen Anleger ihre Bitcoins aus dem Grayscale Trust. Für das Hinterlegen in einen der anderen Spot ETFs, müssen diese jedoch zunächst verkauft werden, da die ETFs "cash-create" sind und nicht direkte Bitcoins, müssen sie in Dollar hinterlegt werden. Daraus folgend entstehen größere Verkaufsdrücke, die die Marktpreise drücken und die Stimmung am Markt leicht verdunkeln.

Der Markt der digitalen Assets kühlt nach dem medialen "Feuerwerk" nun ein wenig ab, ist auf der Suche nach hohen und starken Supportzonen und könnte nach Beendigung der Umschichtungen / Konsolidierungen zu einem neuen bullischen Aufschwung ansetzen.

Auf Wochensicht steht somit erneut eine Gesamtmarktentwicklung von ~-3.5% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Altcoins könnten in den Fokus rücken, wenn der Markt leichte Positivität, vor allem im Bitcoin, zeigen sollte!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin jetzt unterhalb der gebildeten Supportzonen und könnte im Laufe der Woche die $40.000 Marke testen. Altcoins halten sich weiterhin auf den "hohen Kursleveln" und verdeutlichen dadurch, dass vor allem die im ersten Abschnitt genannte Grayscale Thematik den Markt beschäftigt.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$42.500, ~$44.100, ~$45.000

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$40.000, ~$38.600 ~$37.000

Trading-Idee

Sollte es bemerkbare Rückgänge der Umschichtungen bei Grayscale geben, dann könnte Bitcoin einen größeren positiven Kurssprung hinlegen. Altcoins, die größere Rücksetzer erlebten, könnten ebenfalls in einem positiven Szenario erhöhte volatile Bewegungen aufzeigen. Bis dahin ist aber eine zurückhaltende Haltung am Markt und Kapitalsicherung die sinnvollste Herangehensweise!