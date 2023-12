Digitale Assets: Kurzfristiger Rücksetzer oder Trendumschwung?

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte zunächst eine sehr positive vergangene Woche. Allen voran erlebten Altcoins nennenswerte Aufschwünge. Dazu zählen unter anderem Polkadot und Avax. Bitcoin hingegen stagnierte etwas und erlebte eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Zum Wochenstart in den frühen Morgenstunden des Montags, folgten jedoch größere Abverkäufe und somit die ersten Korrekturbewegungen seit mehreren Wochen, wodurch die meisten digitalen Assets die Wochengewinne wieder abgeben mussten, jedoch noch keine tieferen Supportzonen etablieren mussten. Dies verdeutlicht, dass der Trend weiterhin intakt ist, die Rallye der vergangenen Wochen jedoch aufzeigt, dass volatile Abverkäufe stärker ausgeprägt auftreten können!

In einer Marktphase, in der Altcoins Bitcoin deutlich outperformen und ungewöhnlich starke Anstiege verzeichnen, wird oftmals die Emotionalität im Markt verstärkt. Sie ist ein erster Indikator, dass die Märkte temporär überhitzen. Dieses Szenario führt dann unter anderem zu schnellen und starken Abschwüngen, Liquidationen und Kapitalverlust bei zu hohem Risiko, sodass die folgenden Anstiege ohne diese Marktteilnehmer ablaufen und diese erneut emotional getrieben in den Markt (zu spät) einsteigen.

In dieser Marktphase ist es unabdingbar, geeignete Risikoparameter anzuwenden und das Risiko zu staffeln. Sollte der generelle Markttrend intakt bleiben, dann dürfte es nach einer Konsolidierungsphase mit Bildung neuer Supportzonen erneut volatile Aufschwünge geben.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarktentwicklung von ~0.8% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Bleiben die Stimmungen positiv, dann sollten die Märkte schnell wieder nach oben tendieren.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun erneut auf den Leveln von vor einer Woche, hat jedoch durch die Abverkäufe der letzten Stunden (Stand Montag 9:30 MEZ) gute Chancen auf erneute Aufschwünge, sodass die vorherigen Hochpunkte der Woche bei ~$44.500 nicht außer Reichweite scheinen. In den vergangenen Wochen, in Antizipation der Bitcoin ETFs in den USA, wurden Abverkäufe rasch aufgekauft, wodurch eine stetige Marktstabilisierung gegeben wurde und neue Aufschwünge einsetzten.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$43.000, ~$43.750, ~$44.500

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$41.500, ~$39.500 ~$38.600

Trading-Idee

Aktuell bietet der Markt, wenn schnell gehandelt werden kann und das Risiko gering gehalten wird, gute Einstiege für die kommende Woche. Altcoins, welche überproportional abverkauft wurden, könnten eine schnelle V-förmige Erholung sehen. Gleichzeitig sollte Ruhe und Abstand gewahrt werden, wenn der Trendumschwung langfristig einsetzen sollte, bis neue Supportzonen etabliert werden.