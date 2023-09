Digitale Assets vor Kursausbruch?

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche eine leichte Positivität und somit kleinere Kursgewinne. Die Inflationsdaten aus den USA sind wie erwartet „höher“ ausgefallen als in den Monaten zuvor (~3.6%), die EZB erhöhte die Leitzinsen erneut und trotz dieser Nachrichten waren die Märkte der digitalen Assets, vor allem im Bitcoin leicht positiv gestimmt. Dies lag daran, dass eine Zinspause oder sogar eine rückläufige Zinsentwicklung in Aussicht gestellt wurde - dies ist unwahrscheinlich, treibt jedoch die Märkte von Risk-On Assets direkt an.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt-Entwicklung von ~2.86% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Kann der Trend aufrechterhalten und bestätigt werden, könnte es eine der wenigen positiven Wochen für digitale Assets in diesem Quartal werden.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin weiterhin in der Spanne zwischen $25.000 und $28.000. Daran hat sich auch in der vergangenen Woche nichts geändert. Die vergangene Woche zeigte, dass geringer aber stetiger Kaufdruck für Positivität sorgen kann und über diese Art der Akkumulation langfristige Trends etabliert werden können. Sollte Bitcoin final aus dieser Preisspanne ausbrechen, dürfte die Volatilität nochmals spürbar steigen und einen Kaufdruck auslösen!

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$27.300, ~$27.950, ~28.600

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$26.100, ~$25.500, ~$24.950

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin risikooptimierte Einstiege bei einer engen Stop-Loss. Historisch gesehen bieten die tiefen Kurslevel Ende September oftmals attraktive Einstiegsmöglichkeiten für einen Longterm Handel. Kurzfristig sollten die Bewegungen genauestens beobachtet werden, bei positiver Entwicklung bieten vor allem High-Cap Altcoins gute Chancen-Risiko-Verhältnisse für den Handel.

Insgesamt in dieser Woche: Bleibt der Trend erhalten muss diese Woche sinnvoll und adäquat in den Markt investiert werden.